Perito no cree que Octavio Ocaña se disparó accidentalmente

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La muerte del actor Octavio Ocaña sigue causando consternación a casi un mes de su terrible fallecimiento durante una persecusión policial.



En las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas se reportó en un informe inicial que el famoso "Benito" de la serie Vecinos, habría muerto de un disparo accidental en la cabeza que él mismo se habría dado con el arma que llevaba en la guantera de su vehículo.



Sin embargo, esta versión podría desestimarse luego que la familia del comediante contratara a un perito privado y ofreciera una versión diferente a lo relatado.



Asimismo, el experto en el caso dejó claro que la prueba en pólvora en las manos de Ocaña dio "negativo".



El perito, Mauricio Reséndiz, dijo que aún no terminan las investigaciones y están indagando en los elemntos e indicios que pudieran estar relacionados con el hecho.

Reséndiz confesó que pudo detectar algunas anomalías en el fallo oficial incluyendo la falta de huellas dactilares en el arma con la que supuestamente Ocaña se disparó.



"Hay una discrepancia que me gustaría aclarar. Existen elementos de orden químico, físico y biológico que se producen cuando una persona muere por disparo de arma de fuego", explicó el experto.



"En este caso no existen esos elementos en su totalidad para tener la certeza científica de que él haya realizado el disparo para poder privarse de la vida; por lo tanto, considero, hasta este momento, que científicamente no puede ser comprobable ese hecho de que él haya accionado el arma para quitarse la vida", aclaró.



"Faltan algunos elementos por revisar para tener un camino mucho más certero científicamente hablando", sostuvo.

Según el abogado de la familia, Rafael Martínez, "ya tuvimos acceso a los registros que guardan las diversas carpetas de investigación que integran las indagaciones en cuanto al fatídico acontecimiento del viernes 29 de octubre. Estamos trabajando como asesores victimales, jurídicos, de las víctimas indirectas, que en este caso es la familia de Octavio".

Agregó, durante una entrevista con el programa De primera mano: "Estamos realizando diligencias con la única finalidad de que se puedan esclarecer los hechos, que se pueda llegar a la verdad aproximada de lo que en verdad pasó y que naturalmente los responsables puedan responder por este crimen tan horrible, tan atroz".