Daniela Sánchez, la sampedrana que se inspira en la maternidad para crear ingeniosos diseños

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Ser víctima de abuso laboral, tanto psicológico como emocional, obligó a una sampedrana a buscar oportunidades por su cuenta. Aunque el camino fue difícil, no tardó en encontrar refugio creando ingeniosos productos basados en una de las etapas más hermosas pero complejas que puede enfrentar una mujer, un trabajo a tiempo completo, una experiencia tierna y única que merece ser graficada. Sí, hablamos de la maternidad.

Esta es la historia de Daniela Sánchez, una mujer de agallas que ha demostrado ser versátil en el mundo del emprendimiento creando su marca 'Oikogeneia', la cual ofrece diversos servicios y productos para infantes y adultos que se introducen a la etapa familiar. "Decidí no entregar mi tiempo a ninguna empresa y crear mis propias oportunidades para ser madre a tiempo completo", contó a EL HERALDO.

Gritos, insultos, intimidaciones, horarios extensos sin pago de horas extra, sin vacaciones, sin derechos a aguinaldos ni catorceavos fueron algunas de las situaciones que Sánchez tuvo que soportar en su antiguo trabajo para mantenerse empleada, un escenario aterrador que la marcó de por vida. "Recuerdo que me decían 'si no quieres este trabajo hay miles haciendo fila", recordó, por lo que no dudó en poner su renuncia.

Cabe mencionar que, 'Oikogeneia' es una palabra griega que significa familia unión y patrimonio, lo que a criterio de Daniela reflejan su pasión y la identifican.

La compatriota decidió apostar por un centro de estimulación temprana para recién nacidos y menores con condiciones especiales como ser autismo o problemas de lenguaje. También diseña habitaciones según las etapas de desarrollo infantil y realiza diversos productos como almohadas, cortinas, sábanas, entre otros.

Sin embargo, el producto que la llevó al éxito fue una ingeniosa y cómoda almohada de cuerpo en forma de G, la cual soporta espalda, caderas, rodillas, cuello, pies y cabeza para ayudar a aliviar las molestias asociadas con el embarazo, nervio aciático, fibromialgia, reflujo gástrico y más. "A través de la venta de mis productos enseño y educo a las futuras madres, donde comparto asesorias personalizadas y crear ambientes preparados para el niño desde antes de nacer", explicó.

Aceptación

El emprendimiento de la sampedrana le ha permitido satisfacer las necesidades de su familia, seguir estudiando y ampliar su maquinaria para seguir construyendo novedosos diseños para sus clientes, quienes además de adquirir un producto de calidad son asesorados con su experiencia y conocimientos.

"Me gustaría llevar mi idea a una tienda física y brindar mi apoyo no solo a la sociedad infantil sino también de la madre del padre y todo lo que una familia presenta a la hora de recibir un bebé", dijo.

Perfil

Daniela Sánchez es maestra educación pre-básica, guia montessori, asesora de estimulación temprana, promotora cultural y bailarina de ballet. Además, cuenta con estudios teatrales y reconocimientos en natación, uno de sus deportes favoritos.

Actualmente, estudia su segunda licenciatura en educación especial, la cual le ha permitido ampliar su aprendizaje al que ha orientado su emprendimiento. Sánchez, quien es casada, tiene cuatro hijos y su familia ha sido su motivación en cada uno de sus proyectos.

El mundo de los emprendedores tiene altibajas y Daniela parece comprender eso muy bien, pues confesó que aunque a veces las demanda tiene sus variaciones ella siempre está en la jugada. "Mucho, poco, mas o menos, siempre vendo", dijo.

Hoy por hoy, genera alrededor de 10 empleos con 'Oikogeneia' y entre sus planes están expandirse por todo San Pedro Sula y ¿por qué no? Honduras. "Nosotros los emprendedores estamos llenos de adrenalina porque no tenemos el futuro seguro, siempre esperamos buenas o malas noticias. Lo bueno es que ya no me estreso y me siento muy feliz", concluyó.

