Lanzan el tráiler de Spiderman No Way Home

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de varias horas de suspenso y emoción, Marvel lanzó a las 7:30 de la noche, hora de Honduras, el esperado tráiler de la película Spiderman No Way Home.



En el adelanto se presentan antiguos y queridos enemigos del hombre araña como el doctor Octopus, el Green Goblin y Electro.

Hemos comenzado a recibir visitas… de cada universo. Ve el tráiler oficial de #SpiderMan #SinCaminoACasa exclusivamente en cines este 16 de diciembre. pic.twitter.com/H8WU7uDxxn — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) November 17, 2021

Aunque muchos esperaban el regreso de Toby McGuire y Andrew Garfield, el nuevo tráiler no mostró a los anteriores actores del superhéroe de Marvel.



Sin embargo, esto no descarta que los actores no aparezcan, pues a Marvel le gusta mantener suspenso, por lo que en el estreno de la película se podría ver la aparición de McGuire y Garfield.

Previo al estreno, el protagonista del film, Tom Holland, su novia Zendaya -que hace a Mary Jane- y Jason Batalon - el mejor amigo de Peter Parker- aparecieron en un video promocinal reaccionando al tráiler.



En esta nueva entrega se ve por primera vez en la historia cinematográfica de Spiderman, está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de las grandes apuestas de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spiderman.



La nueva película se estrenará el próximo 17 de diciembre.



Se dice que esta sería la tercera y -quizá- la última aventura de Tom Holland vestido como el hombre araña.