El mensaje que dejó grabado Carmen Salinas para Alicia Machado y Pablo Montero

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Carmen Salinas grabó un mensaje que sería presentado ante los participantes del reality "La casa de los famosos", en el Alicia Machado y Pablo Montero estuvieron.



El video en el que aparece Salinas, que fue presentado a cada uno por separado, les envía un caluroso mensaje a quienes ella considera como sus hijos.

Cabe mencionar, que de acuerdo a los productores del show, la exfuncionaria grabó el clip unos días antes de caer en coma tras un derrame cerebral.



"Felicito con todo mi amor a mis hijos adorados Alicia Machado, que adoro con toda mi alma, y a mi Pablito Montero, que aparte de ser mi paisano es como mi hijo, lo quiero mucho y lo admiro mucho", inicia el mensaje de la famosa.

"Yo quiero que ganen ustedes, que ganen y que me traigan el premio a mí, me traen el premio para acá para mí. Les mando muchos besos y bendiciones, cuídense mucho hijitos, los amo con toda mi alma y que triunfen les deseo de todo corazón. Recuerden que soy la mami Carmen Salinas que los ama", fueron las palabras que Salinas dedicó a los famosos.



Machado no contuvo las lágrimas y rompió en llanto al escuchar la voz de Salinas. "¡Ay mi vida! Lo siento mucho, espero poder ir a verla y que me permiten verla y llevarle un cariño y un abracito a una mujer tan maravillosa como ella", dijo.

Por su parte, Montero aseguró que ha sido una noticia muy dura de recibir y que la ama con toda el alma. Dijo que trataría de estar presente para ella.

La ex Miss Universo se llevó los 200 mil dólares que estaban en juego en el reality show que se llevaba a cabo en México.



Actualmente se encuentra en el ojo del huracán luego que fuera denunciado un fraude en su victoria. Los medios mexicanos informaron que alguien del staff confirmó que Machado tenía relaciones con uno de los directivos del reality.

