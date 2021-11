¡Desgarrador! Actriz española se despide de sus fans, le quedan dos meses de vida  

MADRID, ESPAÑA.-"Nos vemos en el cielo", fueron las duras palabras con las que Isabel Torres se despidió de sus fans al confesarles que solo tiene dos meses de vida.



"Mi último video…", describió el título del video que fue posteado en su cuenta de Instagram. "He tenido un poquito más de metástasis en los huesos", explicó.



Después de contar eso su mejor amiga, quien le ha estado cuidando en su casa, añadió que "vamos a ver si lo supero y sino, también, la vida es así de caprichosa", expresó después de recordar que acababa de fallecer uno de sus primos.



La también presentadora de televisión agradeció a sus fans el apoyo brindado.

VEA: Sofía Vergara y otros famosos que han librado la batalla contra el cáncer (FOTOS)



"Solo es para eso, que los quiero mucho, no saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. Quería saludarles a todos los que me están saludando en estos momentos, pero no puedo", dijo recostándose en la cama adolorida.



"Me duele muchísimo, me duele mucho, mucho, mucho, pero bueno es lo que hay. Quería darles las gracias por todo lo que han hecho por mi y que la vida es tan bonita y hay que vivirla", afirmó.



El estado de salud de la canaria es delicado, ya que el cáncer de pulmón que sufre se ha extendido a todo el cuerpo de forma irreversible.

ADEMÁS: FOTOS: Los famosos que han perdido la batalla contra el cáncer