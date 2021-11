Maná vuelve a casa con residencia en The Forum

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Maná tendrá una residencia de conciertos en The Forum de Los Ángeles, ciudad a la que consideran su segundo hogar y en la que han roto récords de audiencia.



Para la agrupación mexicana de rock pop, el verdadero reto será creativo para lograr shows únicos en cada presentación, y promete que no dejará de programar fechas si el público pide más.



“Estamos muy emocionados y muy contentos de estar de regreso, son más de dos años desde que tocamos nuestro último show”, destacó el baterista Alex González en una entrevista por videollamada desde la sede de la agrupación, Guadalajara, México.



La residencia anunciada el lunes comenzará el próximo año con las primeras fechas programadas para el 18 y 19 de marzo y el 22 y 23 de abril. Los boletos saldrán a la venta el viernes en Ticketmaster. Maná tratará de que sea diferente en todos los sentidos, empezando porque no la hicieron en Las Vegas como muchos otros artistas.



“Los Angeles es como nuestra segunda casa después de Guadalajara y ahí es básicamente donde empezó nuestra carrera, donde despegó todo el movimiento de rock en español”, dijo González. “Nuestro primer show fue en el Hollywood Palladium en 1993 cuando estábamos de gira con ‘¿Dónde jugarán los niños?’ y de ahí explotó y despegó en el resto del país, en Estados Unidos”, dijo González.



El amor de Los Angeles por la banda, galardonada con cuatro Grammy y siete Latin Grammy y nombrada Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2018, tampoco ha parado desde entonces. En 2019, Maná rompió un récord en The Forum con su séptimo concierto en un año superando a Kanye West y The Eagles.



“Será divertido, emocionante y emotivo porque no sabemos cuál será el resultado. No estamos pensando en romper récords, estamos pensando en ‘vamos a tocar y tocar hasta que la gente quiera vernos ahí’”, enfatizó González.



La residencia funcionará con dos conciertos mensuales a los que se irán sumando fechas.



“Estamos planeando muchas cosas diferentes, la lista de canciones, estamos planeando tener artistas invitados”, detalló González, quien agregó que la producción será totalmente distinta a la de su gira anterior “Rayando el Sol Tour”.



“Queríamos darle a los fans una experiencia muy, muy increíble y queremos que sea algo que recuerden y atesoren... Es algo que no volveremos a hacer, es una experiencia única en la vida”, añadió.

Desde el surgimiento de la pandemia Maná ha observado con atención la reactivación de los conciertos y prefirieron esperar hasta el próximo año en busca de más estabilidad dentro y fuera de la industria. Tomaron en cuenta que muchos pasaron o están pasando por momentos difíciles de modo que los conciertos son un lujo en 2021.



“Queríamos esperar y dejar que las cosas se asentaran para que la gente pudiera recuperarse económicamente”, indicó González. “Siempre hemos estado muy, muy al pendiente de nuestros fans y queremos que sean felices”.



Pero lo que no podían dejar eran las presentaciones en vivo a favor de formatos virtuales, pues para ellos la energía y la química que se logra entre la banda y el público es esencial en su carrera. Luego de 35 años de trayectoria en la que han sumado éxitos como “Rayando el sol”, “Oye mi amor”, “De pies a cabeza”, “Labios compartidos”, “Bendita tu luz” y “Mi verdad”, no planean dejar los escenarios.



“Espero que Maná pueda ser una banda que siga los pasos de otras bandas famosas e importantes como Aerosmith, ellos lo han hecho toda su vida, o U2 o los Stones”, resaltó González. “Hemos estado ensayando después de un largo tiempo de no tocar juntos y lo increíble es que cuando entramos a la sala de ensayos la energía era increíble... Es como si hubieran puesto el botón de pausa y lo hubieran quitado como si nada hubiera pasado”.



Poder presentarse en una sola ciudad sin tener que salir de gira internacional también será positivo para ellos pues están trabajando en un álbum de música inédita y uno de duetos de sus éxitos. El álbum de estudio para el cual se encuentran componiendo canciones será para 2023, la banda ansía poder presentar música nueva tras su “Cama incendiada” de 2015.



El jueves lanzarán la versión muy mexicana de su “Mariposa traicionera” con Alejandro Fernández que formará parte de su álbum de duetos.



“Ha sido divertido hacer este proyecto”, afirmó González. “Es una forma de versionar canciones que fueron éxitos, o le gustan a la gente, pero con otros artistas a los que también les gusta Maná”.



Hablando de otros famosos a los que les gusta Maná, recientemente el vocalista de la banda, Fher, tuvo una actuación especial interpretando la canción clásica de música regional mexicana “El rey” en la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Caleb Plant tras la cual el boxeador mexicano se convirtió en campeón indiscutido de peso supermediano.



“Me encantó”, dijo González sobre la presentación que vio mientras festejaba el cumpleaños de su esposa. “Dicen que fue algo increíble cómo respondió la gente, me dio mucho gusto también por Canelo, creo que fue una gran pelea y es una persona más que le está echando todas las ganas para poner muy alto el nombre de México”.



González se dijo contento de apoyar a un gran amigo que es tapatío como ellos: “Como sabes tocamos en su boda. Hay una amistad muy bonita de muchos años y se me hizo un detallazo que estuviera Fher con el Canelo apoyándolo”.