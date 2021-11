Lindsay Lohan regresa al cine en una comedia romántica de Navidad

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La exestrella de Disney, Lindsay Lohan, regresará a la pantalla grande luego de varios años de no protagonizar una producción.



Hasta el momento se desconoce el nombre de la película, pero sí se conoció que se trata de una nueva comedia romántica de Navidad que es producida por Netflix.



Fue la misma plataforma de streaming que publicó la imagen de Lohan junto a Chord Overstreet -conocido por su participación en Glee- en la película que protagonizarán y que se estrenará hasta el 2022.

"Está de regreso", escribió Netflix en Twitter para anunciar el regreso de Lohan.

She’s back!



Here is your first look at Lindsay Lohan in her upcoming holiday rom-com, co-starring Chord Overstreet. pic.twitter.com/eycI907iBm