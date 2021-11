TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin correr el riesgo de eliminación en ninguno de los programas, la hondureña Sirey Morán se convirtió en la primera finalista del concurso Nuestra Belleza Latina (NBL), y los hondureños lo celebran en redes.



Las redes sociales festejan con bombos y platillos que la hermosa catracha puede conseguir la corona tras llegar a la última instancia del certamen.



VEA: Sirey Morán se convierte en la primera finalista de Nuestra Belleza Latina

Sirey is representing us Honduran women so we’ll in NBL ?