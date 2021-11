'SecondChance': Bordados y accesorios creados en Comayagua que cruzan fronteras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La tecnología ha sido la herramienta clave para impulsar los sueños de Diana Elizabeth Molina, una joven originaria de Comayagua que hizo de la pandemia del covid-19 una catapulta para comenzar su propio proyecto de bordados hechos a mano y accesorios. Ahora cruza fronteras.

Su marca conocida como 'SecondChance' -segunda oportunidad- se ha posicionado en las redes sociales. Ofrece diversos y originales productos como camisetas con bordados personalizados, vestidos, gorras, cadenas, pulseras, portamascarilla, entre otros. Actualmente, trabaja en una nueva colección de accesorios y vestidos.

"Siempre me he sentido atraida por el mundo de la moda y siempre quise sacar una colección de prendas. Además, me di cuenta que a todos nos encanta lucir algo personalizado", contó la joven de 28 años.

De modo que ante el confinamiento decidió apostar por las redes sociales, donde en cuestión de meses logró popularizarse gracias a su atención y precios accesibles. "En un año hemos vendido más de 200 camisas, decenas de vestidos, pijamas y múltiples accesorios", reveló.

El poder de las redes sociales

Pese a que el sueño de la mayoría de emprendedores virtuales es abrir un local para ofrecer sus productos, con 'SecondChance' los ideales van más allá.

En conversación con EL HERALDO, la propietaria contó que está enfocada en crecer a través de las redes sociales, pues el éxito ha ido de la mano desde su primera publicación y por los momentos considera más provechoso la virtualidad y sus alcances.

"Las redes -sociales- son un mundo de oportunidades, por lo que estamos trabajando en una página web para seguir abarcado clientes potenciales, ya luego irá el local y todo lo demás", expresó. Y es que gracias a la tecnología su talento llegado a países como Estados Unidos y El Salvador.

Para adquirir los productos de Molina sígala en Instagram @SecondChance301, donde acumula casi 3 mil seguidores. En Facebook búsquela como SecondChance. Asimismo, puede escribirle al +504 3360-6786.

Aguja en un pajar

El emprendimiento de Molina, de profesión abogada, se identifica por sus bajos costos de envío, su atención personalizada y capacidad para ahondar en los detalles de cada pedido.



Además, su frecuente innovación motiva a seguir adquiriendo cada uno de sus lanzamientos. "Cada puntada se hace pensando en la satisfacción del cliente", aseveró.

Entre sus planes a futuro destacan generar masividad de empleos y llegar a más partes del territorio hondureño y, por qué no, a otros países del mundo.

"La motivación surgió por mi mamá, siempre en nuestras pláticas surgía la idea de vender algo, solo que nunca tuvimos una idea clara. No es difícil emprender hoy en día, es cuestión de actitud y organización, si nos quejamos de que nada anda bien en nuestra vida y no hacemos nada para cambiarlo se quedara de esa forma", explicó.

Definitivamente, el mundo emprendedor se vuelve cada vez más desafiante y es entonces cuando debe comenzar la batalla propia e ingenio por destacar en el rubro que mejor se acople para seguir creciendo. Lo anterior, Molina lo ha comprendido perfectamente.

