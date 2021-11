Laura Bozzo reaparece en redes: "Perdónenme por ser tan irresponsable"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de varios meses de silencio por las acusaciones de fraude fiscal y de permanecer prófuga de la justicia, Laura Bozzo reapareció en redes sociales para pedri perdón y aclarar que fue descuidada porque realmente la engañaron y estafaron.



Fue a través de Instagram en un mensaje dedicado a sus padres, afirmó que su nombre quedará limpio ante las autoridades y que volverá a trabajar para hacer todo bien esta vez.



En el extenso mensaje, que acompañó con una fotografía junto a sus papás, aseguró que ama a México y le pidió a sus seguidores recordar todas las campañas que ha realizado y la ayuda que ha brindado.

Esto decía su mensaje:

"Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedara limpio. Jamás evadí impuestos, esto fue una auditoría del 2012. Los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré. Perdónenme por ser tan irresponsable. Estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano.



Lamento mucho esta situación, pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así, me duelen en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores, pero aprendí mi lección. Mamá, recuerdo que me decías que no hablara con el hígado y que tenía que no confiar en nadie, que debía ahorrar y no gastar en carterar y frivolidades, perdón, tenías razón. ¡Los extraño mucho!

A mí público les digo mis obras hablan por mí, cientos de operaciones campañas como las brigadas de Laura en lugares remotos, 53 niñas recuperadas de trata, la operación de las siamesas que recorrieron todos los medios hablan por mí, y del amor que le tengo a México, mi país. Recuerdo en Tapachula cuando me metí a un giro negro donde prostituían adolescentes, pusimos una trampa con mi equipo y logramos cerrarlo y así tantas cosas.



Pronto esto se aclarará, si hubiera sido ladrona no estaría así y no estoy en la quiebra por las propiedades que ustedes papás me dejaron. Lo que gané lo perdí todo, pero tengo talento y volveré a trabajar. Prometo esta vez hacer todo bien y no confiar en nadie. Es que solo sirvo para la tele, es mi vida. Gracias a todos los que me apoyan, los amo".



En su mensaje, Bozzo también dijo que ha estado luchando contra la depresión pero afirmó ser una "guerrera" porque aprendió a vivir con la enfermedad y morirá luchando.



"Pronto haré un Instagram live y contestaré todas sus preguntas, si Dios esta conmigo quien contra mi", finalizó diciendo en el mensaje.



Bozzo enfrenta el presunto delito fiscal por 12 millones de pesos mexicanos al vender un inmueble que estaba embargado.



La Fiscalía General de México pidió emitir una alerta roja contra la conductora peruana luego que no se presentara ante las autoridades.



Hasta la fecha su paradero es aún desconocido. La publicación también fue eliminada de sus redes sociales.



Hace unos días, Bozzo también perdió una demanda emitida por Irina Baeva y Gabriel Soto en su contra por los delitos de difamación, amenazas, acoso y discriminación.