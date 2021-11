Noche de Cortos regresa a la pantalla nacional con nueva temporada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Más séptimo arte, más entrevistas, y mucho más contenido, así son los nuevos episodios de Noche de Cortos EL HERALDO que regresa con una nueva temporada este domingo 14 de noviembre a través de la señal de GO TV.



El programa que muestra las mejores obras del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO está de vuelta con contenido pensado para todos los amantes del cine.



El periodista de EL HERALDO, Gustavo Banegas, regresa como conductor de este programa que se transmitirá todos los domingos a partir de las 7:00 PM.



Para esta nueva etapa, personalidades de la industria cinematográfica tanto nacionales como internacionales dicen presente conversando sobre los temas que importan a la comunidad tales como: convocatorias, talleres de cine, rodajes, nuevos proyectos, ley de cine y muchos tópicos más.



Figuras de la talla como Mario Ramos y Raúl Agüero estarán entre los primeros invitados a esta temporada de Noche de Cortos EL HERALDO. Asimismo el público semana a semana podrá seguir disfrutando de una selección de historias que incluyen a los mejores cortos hondureños y latinoamericanos.



Para esta etapa, el contenido del programa se expande y ahora los espectadores podrán disfrutar de la guía de recomendaciones con lo mejor que llega a cartelera, así como las producciones que llegan al mundo del streaming.



“Hemos enfocado el contenido de Noche de Cortos para que todos los amantes del cine en todas sus áreas puedan encontrar algo significativo en el programa que llega todos los domingos a través de GO TV”, comenta Banegas sobre la propuesta del programa.



Noche de Cortos EL HERALDO es un producción entre este rotativo y GO TV bajo la producción ejecutiva de Alejandro Martínez, Glenda Estrada y Eddy Montalván.



Las primeras emociones de Noche de Cortos arrancaron en septiembre de 2018. El programa cumplirá cinco años en 2022.