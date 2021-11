Video: Así celebró Britney Spears el fin de su tutela

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Después de 13 largos años, la cantante Britney Spears fue liberada de la tutela de su padre y ahora podrá decidir sobre sus cosas personales por primera vez desde 2008.



El pasado viernes la jueza dejó "libre" a la intérprete de Toxic, quien no dudó en celebrarlo en sus redes sociales.



Primero publicó un video de sus fanáticos afuera de la Corte: "Por Dios, amo a mis fans tanto, ¡es una locura! ¡Creo que voy a llorar el resto del día! El mejor día, gracias a Dios ¿Podemos decir Amén?", escribió tras conocerse el fallo.

Vea aquí: Las 10 cosas que Britney Spears no podía hacer a causa de estar bajo tutela de su padre

Luego, fue a través de su perfil en Instagram que la "princesa del Pop" publicó unas fotografías con una paloma blanca y en otro escribió "Libertad".



Asimismo, posteó un video de ella moviéndose frente a la cámara y escribió: "Finalmente libre".

Decisión

La decisión culminó una odisea en la que Spears exigió públicamente el final de la tutela, contrató a su propio abogado, hizo que removieran a su padre del control que le restaba y finalmente obtuvo libertad para tomar sus propias decisiones médicas, financieras y personales por primera vez desde 2008.



“El día de hoy la tutela de la persona y del patrimonio de Britney Jean Spears ha sido terminada”, dijo la jueza Brenda Penny.



La jueza Penny falló a favor de terminar el arreglo judicial sin realizar una evaluación psicológica argumentando que "esta era una tutela voluntaria", y "todas las partes están de acuerdo".



"La corte entiende y determina que la tutela personal y del patrimonio de Britney Jean Spears no es más necesaria", decidió.



El abogado de Spears, Mathew Rosengart, dijo a los fans y reporteros que el caso “ayudó a poner una luz sobre las tutelas y curadurías de costa a costa de California a Nueva York. Y eso requirió una cantidad enorme de comprensión profunda, valentía y gracia”.



La decisión de la jueza era ampliamente esperada y quedaba poco apoyo para el acuerdo legal existente. No se presentaron nuevos argumentos en la audiencia de 30 minutos. Spears no asistió a la corte.