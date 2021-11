'Emprendí con 500 lempiras': La historia de superación de Jenny Andino

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Superar los obstáculos no le ha sido fácil, las redes sociales no le dieron los resultados que esperaba, pero su pasión por la joyería y sus ganas de sacar adelante a su familia han sido su inspiración para buscar oportunidades y comenzar a emprender con 500.00 lempiras. Sí, una reducida cantidad fue el capital con el que esta hondureña inició sus sueños.

Se trata de Jenny Patricia Andino, quien a sus 39 años es un ejemplo de perseverancia, pues apostó por sus habilidades con las tenazas, hilos y accesorios para crear joyas en tendencia y ofrecerlos a través de su negocio al que llamó -inspirada en su hija- 'Valery's Bisuteria'.

Desde elegantes aritos, collares, pulseras hasta portamascarillas, portalentes y todos los accesorios de moda que van surgiendo Jenny los elabora sin problema alguno.

"La falta de trabajo me motivó a buscar algo qué hacer y recordé lo buena que soy con las artes plásticas así que decidí comenzar mi negocio en Instagram", contó la emprendedora.

Sin embargo, los resultados de la plataforma no fueron los mejores, pero Jenny no se rindió. Tomó sus accesorios, los empacó en su mochila y salió a las calles de la colonia Kennedy, Hato de Enmedio y Villanueva para ofrecerlos a cuanto capitalino pasa por estos populosos lugares. "Solo tenía 500 lempiras para invertirlos en mi negocio, pero fue lo suficiente para levantarme, ese ha sido mi mayor logro hasta hoy", confesó a EL HERALDO.

'Una guerrera'

Sus módicos precios en cada uno de sus accesorios es uno de los aspectos que es valorado por sus clientes. Cada accesorio ronda desde los 150.00 hasta 250.00 lempiras, Para poder contactárla puede comunicarse a su cuenta de Instagram @jennypatriciaandinopereira o bien, al 9784-0172.

Jenny Pereira ha demostrado ser una guerrera, sus ganas de salir adelante y su familia ha sido su motor. Actualmente, su cartelera de clientes ha crecido considerablemente gracias a su buen trabajo y atención.

Además, sus clientes suelen buscarla en los lugares mencionados constantemente, por lo que las redes sociales se han convertido en un plus. Según contó, ahora sus planes radican en crear su propio local para seguir ofreciendo sus diseños de joyería. ¡Enhorabuena!

"Les digo a todos que no tengan miedo de emprender porque al final por el miedo al fracaso siempre fracasamos y perdimos nuestro tiempo en cosas que no valen la pena. A veces decimos 'no tengo dinero, cómo comienzo', pero tomen mi ejemplo", dijo Pereira. Agregó que se siente muy agradecida por tener muchos clientes fidelizados con sus productos, así como con la doctora Karen Yohana Rojas Espinal, una pieza clave en su éxito.