Alec Baldwin es demandado por el tiroteo fatal de 'Rust'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Un miembro del equipo de la película "Rust" presentó una demanda contra el actor estadounidense Alec Baldwin por el tiroteo en el set que derivó en la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins el mes pasado, informaron abogados el miércoles.



La demanda por negligencia también nombra a la armera Hannah Gutiérrez-Reed, quien afirmó a través de sus representantes legales que estaba siendo "incriminada" por la muerte de Hutchins.



El jefe técnico de iluminación de la película, Serge Svetnoy, expone en la demanda que el incidente "fue causado por actos negligentes y omisiones" del actor principal y a la vez productor, Baldwin, y de otros.

"No había ninguna razón para colocar una bala real en ese revólver Colt .45 o para que estuviera en cualquier lugar del set de 'Rust', y la presencia de una bala en un revólver representaba una amenaza letal para todos alrededor ", dice la demanda, presentada ante un tribunal de Los Ángeles.



Svetnoy alega que Baldwin, el subdirector de la película, Dave Halls, y Gutiérrez-Reed no siguieron las prácticas de la industria cinematográfica sobre el manejo de armas y "permitieron que un revólver cargado con munición real apuntara a personas vivas".



La directora de fotografía Hutchins murió mientras Baldwin ensayaba una escena del western ambientado en el siglo XIX en la que disparaba un arma hacia la cámara.



Como armera de la película, Gutiérrez-Reed, de 24 años, era responsable de las armas de fuego y municiones. En un comunicado emitido el miércoles, sus abogados insistieron nuevamente en que ella no sabía por qué había balas reales en el set.



"Estamos pidiendo una investigación completa de todos los hechos, incluidas las balas reales, cómo terminaron en la caja de balas de fogueo y quién las puso allí", dijo el abogado Jason Bowles.

"Estamos convencidos de que esto fue un sabotaje (...) Creemos que la escena también fue manipulada antes de que llegara la policía".



La fiscal de distrito del condado de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, en una entrevista transmitida el miércoles, rechazó la idea de una conspiración. "No tenemos ninguna prueba", admitió a ABC News.