Escalofriantes revelaciones sobre Travis Scott y Drake tras mortal estampida en concierto

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Tras la tragedia que sucedió durante el concierto organizado por Travis Scott y Drake, entre otros cantantes, han surgido escalofriantes imágenes que muestran los momentos de tensión que se vivió en las primeras filas donde ocurrió la denominada 'avalancha humana'.

El pasado 5 de noviembre, durante la presentación de Scott en el festival de música Astroworld, personas comenzaron a empujarse hacia la parte frontal del escenario y ocasionaron al menos ocho muertes y cientos de heridos, así como un menor que está en coma.

Según trascendió, ninguno de los famosos se percató de la gravedad del asunto a tal punto que un video que circula en redes sociales muestra el momento justo en que un joven se desvanece y es trasladado entre la multitud mientras Travis Scott sigue cantando, una acción que ha generado el repudio de los internautas.

Tras la actuación, ambos cantantes coincidieron en una fiesta en un local de los restaurantes Dave and Buster's para celebrar el concierto en el que ambos participaron y fue ahí cuando se percataron de las muertes y se marcharon inmediatamente, según People en Español.

tw// dead body



travis is really singing meanwhile looking at a dead body? WHAT TF pic.twitter.com/saQ7UWx1zt