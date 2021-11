YosStop asegura que perdió la vista tras cuatro meses en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, sorprendió recientemente con una trágica noticia, la youtuber dice haber perdido la vista como consecuencia de pasar cuatro meses en la prisión de Santa Martha Acatitla, por ser acusada de pornografía infantil en el caso de Ainara Sánchez.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, la cual es manejada por su novio Gerardo González, que trascendió la información junto a una fotografía de sus ojos verdes. Según contó, se percató de la pérdida visual un día en el que salió al patio y recibió de lleno la luz del sol.

“Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista”. ¿En qué momento se me deterioró?”, se cuestionó.

Asimismo, agregó que se siente muy frustrada y triste, pues nunca imaginó que la cárcel causaría tantos estragos en su vida. “¿Será reversible?, tal vez, no lo sé. ¡Qué ironía! La cárcel ‘me abrió los ojos’ en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien”, dijo.

González trató de calmar a YosStop sugiriendo que sus problemas de visión podrían deberse al confinamiento, pues estudios han demostrado que la duración e intensidad de actividades cercanas como la escritura o lectura pueden ocasionar visión borrosa o cefaleas.

La publicación alcanzó más de 130 mil reacciones y cientos de comentarios. "Ánimo chiquita", "Me entristece ver cuanto tiempo se está demorando tu salida","Ay Yos, espero y te recuperes de la vista", "Fuerza Yos", "Aunque ya estés cansada de escucharlo, tranquila y se paciente", escribieron algunos de sus casi siete millones de seguidores.

Detención

Yoseline Hoffman fue detenida el pasado 29 de junio por suponerla responsable de almacenar y distribuir pornografía infantil en el caso de Ainara Sánchez, quien hizo retumbar México en 2018, cuando al salir de una fiesta fue violada por al menos cuatro adolescentes que le introdujeron una botella en sus partes íntimas y grabaron el momento.

De modo que el video salió a la luz a principios de 2021 y llegó a manos de YosStop, quien a través de un video en su canal de YouTube se refirió al tema asegurando que la acción fue consensuada e insultó a Sánchez.

En consecuencia, la joven de ahora 19 años, acusó a la youtuber de ambos delitos.

Se estima que YosStop podría enfrentar una pena entre 7 a 14 años si es encontrada culpable, sin embargo, podría llegar a un acuerdo con Sánchez, aunque recientemente, aseguró que no buscaba compensación económica sino justicia sobre el caso.

