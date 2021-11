Revelan cómo fueron los últimos minutos de Enrique Rocha

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los fanáticos del actor mexicano Enrique Rocha siguen devastados por su repentina muerte, a los 81 años, el pasado domingo 7 de noviembre.



Aunque se conoció que el famoso villano de las telenovelas murió de causas naturales, ahora se conoce cómo pasó sus últimos momentos de vida, además de asegurar que murió como los "justos".



Fue Juan Ferrera quien reveló cómo fueron los últimos minutos de vida del actor, según reveló al programa "Hoy", su amigo Emilio Cárdenas le comentó que Enrique "se acostó para ver la carrera (Fórmula 1) y ya no volvió a despertar".

"Tuvo lo que se llama la muerte de los justos. Falleció dormido, sin aspavientos, sin dolores, sin pasar malos ratos. Fue muy inesperado", confesó Ferrera.

Noticia inesperada

El famoso también comentó que la noticia fue inesperada, pues su amigo de la infancia gozaba de buena salud y nunca se esperó que su partida fuera tan pronto.



"Realmente, fue un susto horrible, porque abrí el teléfono y entonces me estaban solicitando unas palabras por el fallecimiento de Enrique Rocha. Pensé que era una broma en un principio. Fue un susto horrible cuando me enteré de todo. Fue una noticia que nunca me esperé", reveló.

"La última vez que hablé con él, (mencionamos) que nos veríamos pronto. Y de ahí que la noticia me sorprendió enormemente. La noticia es como un susto. Siempre pienso que es una broma que no es cierto. Siento mucho que se haya bajado del tren antes de tiempo", agregó.



"Fue un hombre muy afortunado, muy querido. Era un sabio para la vida. Siempre tenía palabras de aliento, de aterrizarte. Un personaje de la vida. Un gran amigo y lo recordaré sus frases. Era un hombre muy simpático y muy sabio. Un hombre adorable. Siempre respetaba a todo el mundo", comentó.