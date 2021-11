Plan operativo de Astroworld no preveía posible aglomeración

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.-Un plan de operaciones de 56 páginas para el festival de música Astroworld incluía protocolos para escenarios peligrosos, como un tirador activo, amenazas de bomba o terroristas y clima severo, pero no información sobre qué hacer en caso de una aglomeración de multitudes.



Eso es lo que las autoridades creen que sucedió el viernes por la noche, cuando ocho personas murieron luego que el artista Travis Scott subiera al escenario en el festival al aire libre en Houston que ahora es foco de una investigación penal. Las autoridades han dicho que 50.000 personas asistieron al evento.



Entre los cientos de heridos se encontraba un niño de 9 años que fue pisoteado y que permanecía el martes en coma inducido médicamente en un hospital de Houston, según su familia.



“En cualquier situación en la que se reúnan grandes grupos de gente, existe la posibilidad de que se produzcan motines o disturbios civiles que puedan presentar un riesgo grave para la seguridad de los empleados y asistentes”, dice el plan. “La clave para lidiar adecuadamente con este tipo de escenario es la gestión adecuada de la multitud desde el momento en que se abren las puertas. Se emplearán técnicas de gestión de multitudes para identificar comportamientos de multitudes potencialmente peligrosos en sus primeras etapas en un esfuerzo por prevenir motines o disturbios civiles”.



Si las multitudes muestran un comportamiento amenazante o destructivo, se debe notificar a la seguridad y a un supervisor, según el plan.



Los expertos dicen que las muertes por aglomeración ocurren porque las personas están apiñadas en un espacio tan reducido que no pueden recibir oxígeno. Por lo general, no es porque estén siendo pisoteadas.



Ninguna de las personas a cargo de la seguridad y las operaciones de Astroworld ha respondido solicitudes de declaraciones.



Más de 300 personas fueron atendidas en un hospital de campaña en el lugar y al menos 13 fueron hospitalizadas.



Bernon Blount dijo que su hijo y su nieto de 9 años, Ezra, habían venido de fuera de la ciudad para asistir juntos al festival. Pero se separaron durante la oleada de gente, dijo Blount, lo que desencadenó una búsqueda frenética para localizar a Ezra, que finalmente fue encontrado en un hospital. Blount dijo que su nieto sufrió lesiones en el corazón, los pulmones y el cerebro.



“Una vez que mi hijo se desmayó por la presión que le aplicaron durante el concierto, Ezra cayó entre la multitud”, dijo Blount a The Associated Press. “Cuando mi hijo despertó, Ezra no estaba allí”.



El jefe de policía de Houston dijo el lunes que se reunió con Scott para discutir preocupaciones de seguridad antes de que el rapero actuara el viernes. El jefe de policía de Houston, Troy Finner, dijo que el jefe de seguridad de Scott también asistió a esa reunión, pero no proporcionó detalles de su conversación en un comunicado emitido por el departamento de policía.



Investigadores de la policía y el departamento de bomberos de Houston han dicho que están revisando el video de vigilancia proporcionado por la promotora de conciertos Live Nation, así como docenas de clips de personas en el evento que fueron ampliamente compartidos en redes sociales. Los investigadores también planeaban hablar con representantes de Live Nation, Scott y los asistentes al concierto.



Live Nation dijo el lunes en un comunicado que ofrecerá reembolsos completos a todos los asistentes.



La participación programada de Scott en el Day N Vegas Festival en Las Vegas este fin de semana se canceló, según un representante de Scott que solicitó no ser identificado por no estar autorizado a hablar públicamente del asunto.



Scott, quien fundó el festival Astroworld, dijo que cubriría los costos fúnebres de las víctimas. Los muertos, de entre 14 y 27 años, provenían de los estados de Texas, Illinois y Washington, según las autoridades del condado de Harris. Incluían estudiantes de secundaria, un aspirante a agente de la Patrulla Fronteriza y un estudiante de computación.



Podrían pasar varias semanas antes de que los médicos forenses divulguen las causas de la muerte, dijo Michele Arnold, portavoz del Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris.