¿Qué pasará si la reina Isabel II no muere en Londres?

LONDRES, INGLATERRA.- Desde hace varios años se divulgaron los papeles London Bridge us Down, que explican a detalle los planes y la organización del funeral de la reina Isabel II.



Y la pregunta del millón es qué sucederá si la muerte alcanza a la soberana en una de sus residencias como Norfolk o Balmoral y no en el Palacio de Buckingham en Londres.



Según lo detallado, el protocolo sugiere diferentes alternativas dependiendo del lugar donde fallezca la reina.

Protocolos

Si la reina Isabel muere en su residencia de Sandringham (este de Inglaterra), su atáud llegará en un tren a la estación londinense de Saint Pancras y será recibido por el primer ministro que esté en ese momento.



Si la muerte toca su puerta en Balmoral (Escocia) se activará la operación "Unicornio" que indica que el cuerpo será trasladado en tren a Londres. De tener algún contratiempo se cambiarán a la operación "Ovestudy" y el ferétro se moverá en avión. De usarse este protocolo, también será recibido por el primer ministro.

En ambos casos, el cuerpo de la reina será llevado hacia el Palacio de Buckinham.



Como los días previos a la muerte de Isabel II se tienen contemplados llamarse Día D+1, Día D+ y así sucesivamente, para el día cuatro se realizará un ensayo para la precisión del ataúd desde el Palacio de Bunckingham, hasta el Palacio de Westminster, donde su cuerpo permanecerá por tres días.



La familia real será la encargada de anunciar los panes para el funeral que se presume tendrán lugar días después de la muerte de la monarca más longeva de la historia de Inglaterra.



La Reina será enterrada en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge VI en Windsor.



Para estos días, su hijo Carlos de Gales ya habrá sido coronado como el nuevo rey de Inglaterra.