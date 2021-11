New World, así ha sido nuestro viaje por Aeternum

Tegucigalpa, Honduras

Ha pasado ya más de un mes del comienzo de nuestro viaje por Aeternum en el popular MMO New World. El juego de Amazon Studios y que ya está disponible a través de Steam, llegó marcando récords para este estilo de juegos tan amado por los jugadores de PC.



Con más de 100 horas de juego, New World ha sido un viaje lleno de diversión con grandes aciertos y técnicamente abrumante, pero también con muchas cosas por mejorar para convertirse en un referente de su género.



En New World nos encontramos en el Siglo XVII donde un nuevo mundo, una isla ficticia y sobrenatural, ha sido descubierta, Aetérnum. Los jugadores deberán forjar su destino en esta inhóspita tierra llena de peligros y construir su propia historia. Eternum es una isla como ninguna otra. Late con una extraña vida. Una poderosa sustancia atraviesa la isla …… Esto sólo puede ser explicado por Azoth. Muchos creen que Azoth es la clave de la vida eterna, y esta sustancia atrae tanto a los puros de corazón como a los malvados a las costas de esta isla.

El combate es muy divertido y a lo largo de la aventura encontraremos situaciones muy desafiantes.





La línea de misiones se dividen en principales y secundarias, y son muy fáciles de seguir en todo el mapa, aunque puede ser algo caótico organizarlas , pero a nivel general cumple.



New World propone un juego de supervivencia, pero a diferencia de su competencia, desde el minuto uno qué estás jugando sientes que la mecánica del juego está clara. La curva de aprendizaje es muy buena.



En cuanto al gameplay es ágil y uno de los puntos más fuertes de la presentación del juego, realmente es divertido y a pesar de solo usar tres habilidades por especialización es dinámico y no llega aburrir en ningún momento. Si algo nos molestó mucho es el lento cambio entre arma y arma.



Además del combate, tendremos que especializarnos es profesiones y en donde reside el grueso del juego, ya que para hacer el mejor equipo, pociones, comida y armas nos exigirá mucho tiempo y en donde posiblemente se nos vaya la mejor parte del juego.



En nuestro recorrido hasta el nivel 60 pasaremos por mazmorras y zonas de jefe élites que sin duda nos darán guerra. Los diseños de los calabozos en general tienen un diseño sencillo y bastante lineal.



Técnicamente estamos ante unos de los MMO más impresionantes en el mercado, los entornos a lo largo de Aeternum son asombrosos y cautivantes, pasando por praderas, montañas, nieve, bosques, pantanos entre otros.



Esperamos que en los siguientes meses se optimice el código del juego, para que no haga sufrir tanto a las tarjeta gráficas, ya que es un juego muy exigente a nivel técnico.



En cuanto al aspecto social también ha acertado en hacerlo muy amigable al usuario, podremos hacer un equipo de hasta cinco personas, y por supuesto formar parte de alguna guild. Por otro lado está el PVP que para hacerlo dinámico el juego propone dividir a la comunidad en tres facciones las cuales lucharon por conquistar a los territorios a lo largo del mapa. A pesar del desbalance consideramos que es uno de los aspectos que más se disfruta del juego.



Sinceramente hemos disfrutado el viaje hasta nivel 60 en New World, y más porque lo hemos hecho al lado de amigos, como sea y a pesar de sus carencias, es un juego bueno y que al final divierte mucho.



El reto ahora para los desarrolladores será como podrán dar forma al endgame del juego, mejorar la economía, y sobre todo arreglar los bugs y exploits que han permitido que muchos jugadores tramposos hayan multiplicado materiales y oro, arruinando la experiencia. Además de mejorar el precio de accesorios cosméticos (que se compran con dinero real) cuyos precios se nos han hecho excesivamente caros.



New World está disponible en Steam a un precio de $39. 99, y no es necesario hacer un pago de una membresía mensual.