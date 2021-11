Hailey revela la crisis matrimonial que sufrió con Justin Bieber

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La modelo Hailey Bieber sorprendió a sus seguidores al revelar los desafíos que ha enfrentado en su matrimonio con el cantante Justin Bieber.



Fue a través del podcast "In God Faith with Chelasea y Judah Smith" que la guapa mujer confesó que fue su madre Kennya Baldwin quien la convenció de seguir al lado de su esposo cuando este luchaba con la depresión.



"Recuerdo que la llamé (a su mamá) varias veces, una vez en particular cuando estábamos en Brooklyn y la estaba llamando, estaba llorando y le dije: 'Simplemente no puedo hacerlo. No hay forma de que pueda hacer esto si va a ser así para siempre", comentó.

"Y sólo recuerdo que estaba tan tranquila en el teléfono y me dijo 'Va a pasar y tú estarás bien y él estará sano y estamos aquí para ti'. Y siento que tuvimos mucho apoyo (...) Siento que si no tuviera apoyo, hubiera sido 10 veces más difícil, y ya era lo más difícil de mi vida en ese momento, así que también pienso que ya estaba en eso", afirmó.



Agregó: "Tomé una decisión. Sé con certeza que he amado a esta persona durante mucho tiempo y ahora no sería el momento de renunciar a él. Simplemente no le haría eso".

Añadió: "Imagínate abandonar a alguien en medio del posiblemente peor momento de su vida. No soy ese tipo de persona, así que iba a aguantar sin importar cuál fuera el resultado. Fue muy difícil".



Hailey y Justin se casaron en 2018 y desde entonces siempre han dado de qué hablar, pues hace unas semanas circuló un video donde mostraba el supuesto maltrato que la modelo recibía de su esposo, sin embargo, ella desmintió los rumores.

