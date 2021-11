Ana Gabriel cumple promesa a sus padres y devela estrella de la fama

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Ana Gabriel develó el miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood cumpliendo una promesa que le había hecho a sus padres años antes.



La cantautora mexicana, quien habló en inglés y español, contó que caminaba con sus padres maravillada viendo los nombres en el paseo cuando sintió un presentimiento.



“Les dije algún día, no sé cuándo, pero algún día va a estar mi nombre y mi estrella aquí”, recordó durante su discurso de acepetación de la estrella número 2,707 del paséo. “Hoy esa promesa que le hice a mis padres se está haciendo realidad”.



Ana Gabriel agradeció a su familia que la acompañó presencialmente y también dedicó su reconocimiento a familiares y amigos que no pudieron estar en la ceremonia.



“Y, por supuesto, no puedo dejar de nombrarlos porque sin su amor y sin su apoyo jamás me han dejado sola y desde hace muchos años siguen a mi lado a mis fans de aquí, del extranjero, de México”, dijo. “Gracias a los que hicieron posible este sueño, 'Y aquí estoy’ como dice mi canción, gracias a todos, gracias a Dios”.



En la ceremonia participaron el exalcalde de Los Angeles Antonio Villaraigosa, Henry Cárdenas de Cardenas Marketing Network, la periodista Jessica Maldonado, así como representantes de la Cámara de Comercio de Hollywood que otorga las estrellas.



Ana Gabriel tiene 47 años de trayectoria con populares temas de su autoría como “Quién como tú”, “Simplemente amigos” y “Tú lo decidiste”. La artista, cuyo nombre verdadero es María Guadalupe Araujo Yong, nació en Guamúchil, Sinaloa en 1955, hija de Ramón Araujo Valenzuela e Isabel Yong, siendo su madre de ascendencia china.



Desde temprana edad mostró inclinación por la música e inició su carrera en 1974 en Tijuana, Baja California. Para 1979 adoptó el nombre artístico de Ana Gabriel. “No me lastimes más”, tema de su autoría, le valió el segundo lugar del certamen Valores Juveniles y su primer contrato con una disquera, CBS. Su álbum debut “Un estilo” fue lanzado en 1985. Un año más tarde ganó el premio OTI a la cantante del año por “A tu lado".



Otros de los álbumes que las han matenido en el gusto del público son “Tierra de nadie”, “Sagitario” y “Soy como soy”.



Ana Gabriel ha realizado duetos con artistas como Pedro Fernández, Yuri, Plácido Domingo, Jon Secada, Vikki Carr, Vicente Fernández y el fallecido Armando Manzanero.



En 2015 obtuvo el Premio a la Trayectoria 25 y Más… otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de México.