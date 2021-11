Se quiso quitar la vida y se enamoró, los detalles del documental de Will Smith

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El nuevo documental de la vida de Will Smith ha dejado nuevos detalles sobre su vida que muy pocos conocen del famoso actor.



'Will Smith: The Best Shape of My Life', es el nombre del documental que se estrenará en Youtube el próximo 8 de noviembre y donde la estrella hablará sobre cómo perdió 10 kilos en tan solo 20 semanas.



En la producción el actor de 53 años de edad asegura que aunque todo "comenzó como un viaje para ponerme en la mejor forma de mi vida", físicamente hablando, "mentalmente estaba en otro lugar".



El documental será presentado en capítulos en los que mostrará cómo logró perder 10 kilos, así como las rutinas que lo ayudaron a salir del hoyo en el que se encontraba debido a la pandemia.

También habrá momentos en los que aparezca con su familia, incluidos sus hijos Jaden y Willow, su esposa, Jada Pinkett Smith, y su suegra.



Pero uno de los momentos más sorprendentes del documental es cuando el actor confiesa haber llegado a plantearse acabar con su vida: "Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio", dice en el avance del programa.



De igual manera, confiesa que se enamoró de su entonces coprotagonista Stockard Channing, mientras trabajaba en la película "Six Degrees of Separation".



"Durante el rodaje me enamoré de Stockard Channing", dijo el actor.



Después de terminar la filmación, Smith dice que se encontró “anhelando desesperadamente ver y hablar con Stockard”.

