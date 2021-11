¿Qué se sabe del homenaje que le harán a Octavio Ocaña en Vecinos?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La tristeza envarga al elenco de la comedia Vecinos, donde el actor Octavio Ocaña personificaba a Benito Rivers, uno de los más queridos por su icónico papel.



En los últimos días se conoció que se realizará un conmovedor homenaje para la próxima temporada.

La primera en revelar algunos detalles fue Roxana Castellanos, quien interpreta a “Vanesa Balboa” en el famoso show.



“Claro que se le va a rendir un tributo como en el momento a Polo Ortín que era mi abuelo en Vecinos. También cuando desaparece el personaje, pues se les recuerda siempre”, declaró durante una entrevista para el programa Hoy.

“Fue un niño que llegó a los 6 años a un foro con puros adultos, un niño que no usaba apuntador, que llegaba con todas sus escenas memorizadas, que inclusive si en un ensayo a nosotros se nos olvidaba el texto, él te lo decía”, recordó.



Por otra parte, Mayrín Villanueva recalcó que se está preparando el tributo. “El homenaje ya está y cada capítulo, cada grabación va a ser dedicada a él, porque es durísimo. No me quiero ni imaginar el dolor para su gente y pues a respetar lo más que podamos”, remarcó la actriz.



Hasta el momento no se han conocido más detalles sobre el tributo que Derbez junto a la producción están planificando.

