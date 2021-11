Kristen Stewart anuncia compromiso con su novia Dylan Meyer

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La actriz de Hollywood, Kristen Stewart anunció este martes que se comprometió con su novia Dylan Meyer tras dos años de relación.



La pareja que se conoce desde hace varios años, pero que no fue hasta el 2019 que decidieron comenzar una relación formal.



Stewart reveló la noticia durante el programa "Howard Stern Show " de SiriusXM y dijo: "Nos vamos a casar, lo haremos totalmente".



“Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo hizo. Nos vamos a casar, está pasando", afirmó la actriz que interpretó a la princesa Diana en la película Spencer.



La famosa también confesó que su ahora prometida se le adelantó a hacerle la pregunta, ya que ella misma planeaba hacerlo.



Hace varios meses, en el mismo programa, Kristen aseguró que "moría de ganas" de pedirle a Dylan que se casara y que tenía varias ideas de cómo hacerlo.



La guapa actriz no reveló detalles de cómo fue la propuesta, pero sí dejó claro que está emocionada por este nuevo paso que darán en su relación.