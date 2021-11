Mamá de Gigi Hadid denuncia agresión de Zayn Malik y provoca su separación

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Una discusión y una supuesta agresión entre Zayn Malik y su suegra, Yolanda Hadid, habría sido la principal causa para que la pareja terminara su relación después de tener a su hija Khai.



Según Page Six, la madre de Gigi Hadid denunció que había sido agredida hace unos días y estaba considerando denunciarlo ante la policía. Pero se abstuvo de revelar detalles de lo ocurrido.



Al parecer este problema con su suegra habría sido el detonante para que la pareja le pusiera fin a su noviazo que inició en 2016.



Sin embargo, el exOne Direction se ha pronunciado en las redes sociales y lamentó que se filtraran detalles privados de su vida, pero dejó ver que sí hubo un problema.



"Como todos saben, soy una persona privada y quiero crear un espacio seguro para mi hija mientras crece. Un lugar en el que los asuntos familiares privados no sean expuestos en el escenario mundial para que todos opinen y se inmiscuyan. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, he aceptado no impugnar las afirmaciones derivadas de una discusión que mantuve con un familiar de mi pareja que entró en nuestra casa mientras ella estaba fuera hace varias semanas", indicó el cantante.



Agregó: "Este fue y seguirá siendo un asunto privado, pero parece que por ahora hay división pese a mis esfuerzos para restaurar un ambiente de paz en mi familia que me permita criar a su hija de la manera que se merece, esto ha sido filtrado a la prensa".



Finalizó diciendo: "No obstante, tengo la esperanza de que todos los implicados que han compartido palabras muy duras se recuperen y, lo que es más importante, me mantengo alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que necesita".

Fuentes cercanas a la modelo confesaron que ella ha decidido no pronunciarse sobre el tema y dedicarse por entero a su hija.



Otra persona reveló que Yolanda ha sido sobreprotectora con Gigi, por lo que esto habría provocado los problemas en la pareja que parecía tener una relación estable.

Problemas

Según ha revelado TMZ, el problema entre Malik y su suegra habrían comenzado desde que filtró a la prensa que su hija estaba embarazada antes de que ellos lo anunciaran.



Asimismo se conoció que la exmodelo también quería mostrar fotografías de la pequeña a la prensa cuando ellos han intentado ocultar su identidad.



Esto llevo, según TMZ, que Yolanda presentara cuatro cargos por acoso contra el cantante. Al parecer el cantante solo habría admitido culpabilidad en uno.



En la denuncia dice que el pasado 29 de septiembre Zayn estaba en casa cuando su suegra se presentó sin avisar lo que los llevó a una fuerte discusión por la privacidad de la pequeña Khai. Supuestamente, después de varios minutos, Malik habría empujado a Yolanda y la habría provocado que chocara contra un tocador.



El cantante niega haber agredido a la madre de su exnovia.



Además se le acusa de acoso a Gigi Hadid por haber encarado a la joven en varias ocasiones para que lo defendiera delante de su mamá.



Zayn solo habría reconocido este último cargo, por lo que está en libertad condicional durante 90 días por cada cargo, 360 en total. Si cumple todas las condiciones tras seis meses, el juez podría determinar el cumplimiento de su pena.