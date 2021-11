Kal Penn, actor de "Harold y Kumar", se declara gay y anuncia compromiso

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Kal Penn, actor que dio vida al famoso personaje Kumar, reveló que es homosexual y que está comprometido con su pareja de hace 11 años.



El comediante de 44 años, que está promocionando su libro de memorias "You Can't Be Serious", habló abiertamente sobre su sexualidad con la revista People.



Penn reveló que está comprometido con su novio Josh, con quien lleva saliendo 11 años, asimismo confesó que sintió mucho apoyo de sus seres queridos cuando decidió "salir del clóset".



El famoso reveló que le contó primero a sus padres y a sus amigos más cercanos. "Se que esto suena a broma, pero es verdad. Cuando ya le has dicho a tus padres indios y a la comunidad del sur de Asia que intentas ser actor para vivir, realmente cualquier conversación que viene después de eso es sencilla". Agregó: "Ellos solo dijeron, 'Bueno, está bien' eso es maravilloso".

Kal aseguró que está consiente que para cada persona revelar su sexualidad es diferente, pero en su caso afirmó sentirse "muy afortunado".



El famoso personaje de 44 años confesó que descubrió sus preferencias sexuales algo tarde en su vida.



También dijo que desea una gran boda india, pero su pareja prefiere una ceremonia corta de 20 minutos con la familia más cercana.