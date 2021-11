Sirey Morán protagoniza emotivo reto en Nuestra Belleza Latina

Sirey no pudo contener las lágrimas al ver a su papá y no pudo hacer bien el reto. Foto: Instagram

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La hondureña Sirey Morán hizo llorar a muchos la noche del domingo en Nuestra Belleza Latina (NBL) luego de mostrar la emoción que le dio reencontrarse con su papá tras no verlo desde hace cuatro años.



La catracha que debía cumplir con el reto de improvisación sobre el robo de una joyería no pudo lograrlo, ni contener las lágrimas, al ver que el "rehén" era su progenitor.

Tras finalizar el reto, Morán se reencontró con su padre y lloró desconsoladamente, lo abrazó y lo besó de la emoción de verlo después de tantos años ya que él vive en Puerto Rico. "Quién lo ha convecido de subirse en un avión", dijo la guapa catracha.



El también hondureño tampoco contuvo su emoción y le pidió perdón por cualquier cosa que le haya hecho.



"Me siento orgulloso de ti Sirey, lo vas a lograr y yo te amo. Perdóname si en algún momento te fallé como padre", le dijo su papá.

El emotivo encuentro hizo llorar a muchos, incluso a los jueces quienes aseguraron que fue un reto difícil para la hondureña.



Por su parte, Sirey aseguró que no se esperaba la sorpresa y agradeció a la producción de Nuestra Belleza Latina por el regalo.



"Jamás me esperé esta sorpresa, es increíble, muchísimas gracias. Tenía cuatro años de no ver a mi papá, él vive en Puerto Rico y yo en Honduras", comentó.



Agregó: "Estoy súper feliz y él también y es algo que jamás voy a olvidar, así que gracias Nuestra Belleza Latina".



Al ser cuestionada sobre si hizo bien su reto, Morán contestó: "No, creo que ahorita hay una cosa muy importante, papá está aquí y nada, vendrán más retos para hacerlo mejor".



Pese a no haber hecho el mejor reto de lo que va de su participación en el concurso, Sirey se salvó una semana más.