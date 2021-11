'Los Munchies Kennedy': Una exquisita opción que impulsa los sueños de un joven cocinero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Significa la comida de mi mama y mis 5 hermanas". Eso contestó Enmanuel Castañeda Martínez cuando le pregunté qué significa para él su negocio llamado 'Los Munchies Kennedy', el cual se ubica en la populosa colonia que la mayoría de capitalinos conoce.

Sus exquisitos platillos se han vuelto una adicción para residentes y vecinos de la zona, sin embargo, la emotiva historia que rodea este emprendimiento involucra los sueños de un joven amante de la gastronomía, el bienestar familiar y sus pocos recursos que van multiplicándose gracias a la imaginación y creatividad que ha tenido para satisfacer a sus comensales.

Desde deliciosas chuletas con tajadas, pollo a la plancha, alitas, gringas y ensaladas hasta camarones, ceviche y postres con batidos forman parte del amplio menú del capitalino. "También tenemos combos familiares y el otro mes vamos a incorporar platillos como tacos de birria, quesadillas, lasañas y otros", reveló Castañeda Martínez.

Los precios rondan desde los 50 hasta 900 lempiras. La diversidad del menú también es apta para niños y personas a dieta.

"Estudie gastronomía durante dos meses en Nueva York, pero me deportaron. Después quise seguir la carrera aquí en Honduras, entonces comencé a vender burritas para costear mis estudios en la Academia Centroamericana de Gastronomia (ACEGA)", contó el joven de 31 años a EL HERALDO.

Platillos únicos, de calidad y buen precio identifican a 'Los Munchies Kennedy'. Foto: El Heraldo

Sol a sol

Madrugaba sol a sol para cocinar y salir a vender burritas a las calles de la colonia Kennedy, estas constaban de frijoles refritos, cremoso huevo revuelto, jamón, aguacate y queso con tortillas recién hechas, un manjar apreciado por muchos. Sin embargo, aunque el esfuerzo y la satisfacción eran grandes, no se veían reflejados en los recursos que necesitaba para sus estudios.

La falta de dinero obligaba a Enmanuel a faltar a muchas de sus clases, a veces se presentaba solo a exámen y aun así quedaba en segundo o tercer lugar. "Recuerdo que en la graduación, el chef David Menjívar dijo que habia una persona que se podia haber ganado el primero o segundo lugar pero por faltar a clases no me daba esos puestos", dijo.

Y es que la historia de Enmanuel se repite, muchos jóvenes hondureños son talentosos, inteligentes y con ganas de destacar en su pasión, misma que se ve truncada por la falta de recursos económicos que resona en su preparación. Sin embargo, a él nada lo detuvo.

A la mitad de su carrera y se le ocurrió crear un negocio de comida acoplado a la necesidad de los capitalinos, quienes optan por planos creativos, buenos en cantidad, sabor y precio. Así inició 'Los Munchies Kennedy', uno de los negocios más populares de la zona que comenzó a operar un sábado de 2019.

"Tres personas creyeron en mí. Comenzamos a hacer pruebas de platillos y a vender tres platillos: pizzhamburguesas, firu-steaks y chiken fingers", contó el emprendedor.

Por cierto, según contó, 'Munchies' hace referencia a comer algo después de alguna actividad. "Eso lo aprendí en New York" dijo entre risas.

La especialidad de la casa son las pizzhamburguesas y el firu-steak, la mitad de pan bagget con carne de res y cerdo con quesillo gratinado, lechuga y el aderezo especial de la casa. Foto: El Heraldo

Mano amiga

En varias fases de su emprendimiento, Enmanuel Martínez ha logrado ayuda de muchas personas. En conversación con EL HERALDO, recordó que durante sus clases un tierno gesto que recibió lo marcó de por vida. "Al ver que todos los alumnos llevaban sus utencilios de trabajo y yo solo un cuchillo y una toallita para limpiar, el Chef Menjivar me regaló un juego de cuchillos y una tabla para cortar. No me lo esperé, fue un acto que tocó mi corazón", dijo.

Además, resaltó el apoyo de su familia y sus amigos, quienes han formado parte de su proyecto de vida aportando varios detalles. "Una vez necesitaba una carpa para no mojarme y ellos me brindaron la mano amiga sin pensarlo dos veces", recordó. "Sin ellos no podría haber logrado estar 2 años en el mercado de la comida semi-rapida", agregó.

Los capitalinos se han identificado con el sazón de Castañeda. Foto: El Heraldo

Planes a futuro

Enmanuel desea retomar su carrera y convertirse en uno de los mejores chefs del país para poder llevar su sazón a todo el territorio hondureño así como a países vecinos. También le gustaría tener varios locales de 'Los Munchies Kennedy' en Estados Unidos. "Tengo más sueños que excusas. Quiero que mi familia se sienta orgullosa de mí y que mi padre en el cielo se sienta feliz y orgulloso de el hijo que crió", manifestó.

Si usted desea probar los platillos de Enmanuel puede visitarlo entre la cuarta y quinta calle de la colonia Kennedy, a orillas de la cancha de la calle del comercio.



También puede encontrarlo en sus redes sociales como 'Los Munchies Kennedy' o ubicarlo al 9544-7633/9809-9680. El horario de atención comienza a las 11 de la mañana y culmina a las 12 de la noche. "Las personas siempre se sorprenden de la calidad. El sabor el emplatado y de la higiene que les brindamos pese a estar ubicados en la calle de la colonia kennedy bajo una galera", finalizó.

La resiliencia y esfuerzo de este emprendedor capitalino motiva, pues sin importar los duros batazos de la vida ha sabido sobrellevar la situación y luchar por lo suyo. Recientemente, practicando fútbol, se fracturó el peroné fue operado de emergencia. Le colocaron una platina y seis tortillos que todavía debe, por lo que no dudó en seguir trabajando. Va con muletas, se sienta por ratitos y luego vuelve a la plancha. Como dijo, "tiene más sueños que excusas".

