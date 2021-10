Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña: "Me dejas muerta en vida"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Nerea Godínez, la prometida de Octavio Ocaña, no pudo evitar compartir un mensaje sobre lo mucho que ama al famoso actor, quien falleció tras una persecusión policial.



La guapa mujer compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, horas después de reportarse la muerte del actor que dio vida a "Benito" en la serie Vecinos.

Fue a través de sus historias de Instagram que la joven madre aseguró estar "muerta en vida" tras que su prometido falleciera.



"Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo, te amo, te amo, te amo por toda la eternidad", compartió junto a un video del actor.

La primera reacción de Nerea tras la muerte de Octavio.







De igual forma, compartió una fotografía de ellos con un fragmento del tema "Confieso" de la cantante Kany García: "Lloré porque tu voz no está en la casa, Reí porque me amaste con todo tu ser, Es una mezcla que me agarra el alma, Y rompe en cada esquina de mi ser"



Además, Godínez compartió un mensaje de dónde se realizaría el último adiós del actor, además agradeció por las muestras de cariño hacia el actor.



"Honor a quien honor merece, siempre vivirá en nuestros coazones. Vuela alto Octavio", dice el mensaje.

Hasta el momento se desconoce qué ocurrió con el actor, sin embargo una de las versiones es que se dio a la fuga cuando la policía intento detenerlo ya que se presume estaba en estado de ebriedad.