La cinta "Algo azul” llega a los cines hondureños

Tegucigalpa, Honduras

La película panameña-colombiana “Algo azul” se estrena a través de la salas de Cinemark en Honduras.



La cinta llega bajo la dirección de Mariel García Spooner, destacada cineasta panameña y quien ha participado en varias ocasiones como jurado del Festival Internacional de Cortometrajes de EL HERALDO en Honduras. “Algo azul” explora los elementos alrededor de la obsesión de algunas mujeres por tener la boda soñada y las locuras que pueden llegar a hacer por conseguirla.

Con las actuaciones de Liz Grimaldo, Carlos Torres, Andrea Pérez Meana, Pablo Brunstein, Ana Alejandra Carrizo, Robin Durán y Andrés Morales.

Sépalo La pre venta ya comenzó a través de la página de Cinemark.

Previo a su llegada a las salas de cine, “Algo azul” formó parte de la Selección Oficial del prestigioso 32º AFI Latin American Film Festival,organizado por el American Film Institute y es una de las exhibiciones de cine latinoamericano más grandes y más antiguas de Estados Unidos y destaca por ser uno de los principales eventos culturales de Washington.



Con este festival son dos los festivales de cine americanos que seleccionan a la película para sus programaciones, ya que el pasado 5 de junio fue el estreno mundial de “Algo azul” en el LALIFF (Los Angeles Latino International Film Festival) donde asistieron parte del elenco, directora y productores.

La producción de la película estrenó recientemente el videoclip oficial de la canción “Tiempo perfecto”, tema original de la película “Algo azul“ interpretada por la actriz protagonista y cantante Liz Grimaldo.

El video está disponible en el canal de YouTube Algo Azul Film en el que se pueden apreciar imágenes exclusivas de la película. “Tiempo perfecto” cuenta con la letra y música de Alejandro Lagrotta y Liz Grimaldo, mientras que los arreglos y la producción musical fueron realizados por el productor y cantante Alejandro Lagrotta.

Escrita por la directora junto al venezolano Enmanuel Chávez y la colombiana Ana Lucía Gurisatti, “Algo azul” es una coproducción entre Hello October y Too Much Productions de Panamá, y Clap Studios de Colombia.