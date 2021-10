Evaluna Montaner habla sobre su embarazo: 'Mi papá estaba en shock'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son una de las parejas favoritas de la industria musical, pues desde sus inicios la pareja ha compartido detalles de su relación con sus fanáticos a través de videos, canciones y redes sociales.

La noticia de que están esperando a su primer hijo sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de 'Índigo', nombre que tendrá su primogénito. El emotivo video se sale de lo tradicional y recoge las reacciones más sorprendentes de la familia de ambos famosos tras conocer la noticia. Sin embargo, los internautas quedaron con ganas de conocer más detalles.

Cabe mencionar que apenas dos días de su estreno, 'Índigo' acumuló más de 20 millones de vistas ocupando el primer lugar en más de 15 países.

En una entrevista para Infobae, Evaluna Montaner reveló varios aspectos sobre su proceso de gestación en las últimas semanas. “(Fue) horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo”, confesó.

Asimismo, al ser cuestionada sobre si 'Índigo' será niña o niño, reveló que no planean revelar el sexo del bebé antes de que nazca. "A esperar unos mesecitos más y ya”, dijo la futura mamá.

'En shock'

Al ser Evaluna Montaner la menor de la familia, no era de extrañar que sus padres y hermanos centraran la mayor parte de atención en la inesperada, pero tierna noticia. “Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos, porque tenían que guardar el secreto”, contó.

Pese a su corta edad, la menor del clan Montaner cuenta con envidiables talentos que ha sabido explotar con el paso de los años, pues además de ser directora de los videos de Camilo, también fue actriz de Club 57 de Nickelodeon y conductora de La Voz Colombia (2013).

Sus inicios como cantante fue impulsado por su papá colaborando en la popular canción cristiana “Gloria de Dios” (2012), donde sorprendió a miles de oyentes con su capacidad vocal alcanzando notas altas de forma potente, pero angelical. Posteriormente en solitario interpretó “Si existe” (2013), “Yo me salvé” (2014) y “Me liberé” (2018).

Recientemente, la famosa hija de Ricardo Montaner, participará en Koati, una trama para niños diseñada para concientizar sobre la importancia de la naturaleza, medio ambiente y las conservaciones de diferentes especies.

