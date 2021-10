Larry Ramos es declarado oficialmente como prófugo por el FBI

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, fue declarado oficialmente como un prófugo de la justicia por el FBI, por lo que se emitió una alerta para que ayuden a dar con su paradero.



Ramos pasó a ser un fugitivo de las leyes estadounidenses "por esquema de fraude", tal como expresa el documento con el que pretenden agilizar su captura, aseguró el programa Ventaneando.



El FBI solicitó apoyo a las demás autoridades para localizar y detener al empresario colombiano que es acusado de fraude.



La pareja sentimental de Ninel estaba bajo arresto domiciliario mientras esperaba la sentencia sobre el delito de fraude millonario por el que era señalado.

Hasta el momento se desconoce cómo cortó el grillete y quién le habría ayudado a huir de las autoridades.



Se especuló que Ramos podría haberse escondido en Honduras, otros aseguran se encuentra en Cuba.



Larry debía presentarse en estos días ante los tribunales del Sur de la Florida, pero su fuga retrasó el proceso en el que se llegaría a la decisión de su condena.



Por su parte, Ninel Conde aseguró que el tema de Larry no tiene nada que ver con ella y que no hay una investigación en su contra.



"No es un tema mío. Yo de ese tema no tengo nada que ver. Tanta cosa se ha dicho, pero aquí estoy en México y no tengo ninguna prohibición", afirmó. Y es que en el pasado se dijo que la intérprete de "El bombón asesino" le había ayudado a escapar.