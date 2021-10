Organización de salud mental rechazó donación de la hermana de Britney Spears

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas con su salud mental rechazó la donación que realizó Jamie Lynn Spears, de acuerdo la revista Rolling Stone.



"Te escuchamos. Recientemente se recomendó a 'This Is My Brave' como organización beneficiaria de las ganancias del próximo libro de Jamie Lynn Spears. Hemos tomado la decisión de rechazar la oferta de recibir el producto de la venta de libros", escribió el centro de ayuda mental en sus redes sociales.



La organización no brindó más detalles sobre su decisión, aunque de acuerdo con los medios estadounidenses podría ser por la presión ejercida por los fanáticos de Britney Spears.

"Jamie Lynn está extremadamente molesta por la situación actual de que después de violentas amenazas y retórica, una organización caritativa se ha visto en una posición en la que ya no se siente como si pudiera aceptar de manera segura una donación de ella", dijo una fuente cercana a la famosa.



“Jamie Lynn se ha visto obligada a permanecer en silencio durante años y ahora está siendo atacada por decir finalmente su verdad. La gente no se da cuenta de que Jamie Lynn ha sufrido el mismo trauma que Britney. Esta no es Britney ni Jamie Lynn. Se trata de un trauma familiar y cómo afecta a cada persona de manera diferente. Hay una conversación más amplia sobre el apoyo a todas las voces", agregó.

