Bambú: "Lo más emocionante es poder estar de nuevo frente al público"

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 30 años haciendo teatro en Honduras es una conquista que merece ser celebrada. La pandemia no dejó otra alternativa que hacer de la virtualidad el único punto de encuentro durante más de un año, pero es momento de que el público se haga presente cuando los telones de Bambú Centro Cultural vuelvan a abrirse.



Edgar Valeriano, director del Grupo Teatral Bambú (GTB), y Luisa Cruz, miembro fundadora de la casa teatral más longeva del país, conversaron con EL HERALDO acerca de este regreso a las tablas que llega acompañado del XXXI Festival Internacional de las Artes Escénicas Bambú 2021.



La función está a punto de iniciar. ¿Cuál es la sensación del grupo al poder arribar a una nueva edición de su evento insigne?

Luisa Cruz (LC): Indiscutiblemente, en esta crisis sanitaria gran cantidad de la actividad artística presencial ha tenido tremendas dificultades y limitantes, ¡ya no digamos por la parte económica!, así que poder realizar nuestro XXXI Festival Bambú ya es no solamente un nuevo reto, sino que casi se nos escapa de las manos. Estuvimos a muy poco de simplemente anunciar que lo haríamos hasta el año que viene, pero gracias a nuestro subvencionador podemos dar continuidad a nuestras actividades.



Por otra parte, la cuestión era si lo podríamos realizar solamente de manera virtual, o presencial con las medidas de bioseguridad recomendadas. El XXX festival fue virtual y, a decir verdad, no quedamos encantados. Por eso le apostamos a lo presencial, aunque el formato de este año será muy diferente. El público capitalino podrá presenciar las actividades en cinco fines de semana, con grupos y géneros diversos en cada uno.



¿Quiénes hacen posible que Grupo Teatral Bambú sume un año más de fundación y pueda celebrarlo?

Edgar Valeriano (EV): En esta oportunidad queremos dar el crédito correspondiente a la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), mediante el proyecto “Acompañarte con teatro”. También reconocer el aporte invaluable de todos los artistas participantes, que con sus espectáculos dan vida y color a esta festividad de las artes, y a todos los edecanes que hacen un trabajo hormiga, fortaleciendo grandemente el desarrollo del festival.



“Acompañarte con teatro” tiene como objetivo poner en valor las artes escénicas, en tiempos especiales de pandemia, como un aporte del GTB y de sus homólogos de la región centroamericana, que contribuya a la construcción de una sociedad basada en el principio de igualdad, respeto a la diversidad cultural y que avanza en la realización de los derechos humanos. El proyecto ha permitido acercarnos a nuestro público de manera presencial y virtual a través de nuestras obras y ahora mediante el Festival Bambú. Igualmente, permitirá capacitar y a la vez capacitarnos con talleres de formación artística.





Edgar Valeriano y Luisa Cruz brindaron todos los detalles de esta gran celebración artística y cultural.





¿Qué ha representado para ustedes más de un año de actividad virtual y el hecho de nuevamente poder regresar a la escena presencial?

LC: Eso de la virtualidad tiene sus pros y contras. Hemos podido llegar a otras audiencias y también conocer trabajos artísticos de otros grupos y talleristas de muchos lugares del mundo. Sin embargo, la esencia del teatro, que desde sus orígenes (en donde sea que haya habido civilización humana) ha sido ligada al ritual, a la ceremonia, y esta por definición es una reunión de actores y espectadores, congregados unos y otros para intercambiar una experiencia emocional, trascendente y empática… pues como que no congenia con esa distancia física que implica la virtualidad. A decir verdad, lo más emocionante es poder estar frente a un público que durante más de año y medio ha permanecido alejado de las artes escénicas, ¡y nos alegra en el fondo del corazón!

En agenda Por primera vez el Festival Bambú extiende su jornada por cinco fines de semana, iniciando el 22 de octubre y finalizando el 20 de noviembre.





¿Habrá alguna regulación o protocolo especial a seguir para poder asistir a los eventos?

LC: Si, claro. El cupo es limitado, de 30 a 50 personas. Quienes deseen asistir podrán hacer su reservación al WhatsApp 9987-9660, y cuando acudan a Bambú Centro Cultural seguir las medidas de bioseguridad: como la desinfección de calzado, toma de temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial en manos. Usaremos mascarillas en todo tiempo y habrá personal para asegurar que sillas y otros muebles sean desinfectados y que no hagamos aglomeraciones durante la entrada, estadía y la salida, así como para que todos, por nuestra propia bioseguridad, sigamos las reglas establecidas.



¿Qué grupos nacionales e internacionales se hacen presente en esta XXXI edición y con qué tipo de ofertas escénicas?

EV: Los invitados internacionales son el trío pop lírico de El Salvador, Opus 503; el cantautor colombiano Roberto Camargo, y el ilusionista de Guatemala Jean Cairoli. Los participantes nacionales lo conforman los emblemáticos grupos teatrales Teatro La Fragua, de El Progreso; Teatro Taller Tegucigalpa; el Proyecto Teatral Futuro, de San Pedro Sula, y, por supuesto, los anfitriones de GTB. En la danza participará la primera bailarina del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras, Ashanty Crisanto; los reconocidos magos Marco Tulio Fortín y Daniel Vega, y los simbólicos grupos musicales Encuentros y Café Guancasco.



Quisiera resaltar que la convocatoria del Festival Bambú nos permitió recibir más propuestas de espectáculos de artes escénicas tanto de grupos nacionales, como extranjeros, pero en nuestra sala Bambú Centro Cultural (única sede del evento), por sus condiciones, solo podemos programar trabajos de pequeño formato escénico.



¿Con qué propuestas participará Bambú en esta ocasión y quiénes están a cargo de los montajes?

EV: En el marco del festival el GTB estrenará “Mano a mano”, de la dramaturga ecuatoriana Viviana Cordero, obra que será dirigida por Felipe Acosta e interpretada por las actrices Cinthia Rodríguez y Ciria Reyes. La historia nos muestra el encuentro de dos mujeres que tienen un punto en común: la soledad. La señora de la casa que, por su condición de dueña, está por sobre todo y su empleada, que sin intención día a día, le da lecciones de vida.





La agenda de actividades para este XXXI Festival Bambú.







Una vez finalizado el festival, ¿hay nuevos desafíos planteados para un 2022 de más teatro, música y cuentos en Bambú?

LC: A decir verdad, ¡hacer arte en nuestro país es un desafío permanente! Deseamos que el próximo proceso electoral que se avecina sea pacífico, limpio y justo, para que las condiciones materiales, políticas, sociales y jurídicas puedan comenzar a mejorar a partir de 2022. Eso sumado a gestiones que ya hemos iniciado, nos preparan para un 2022 con mayor esperanza de tener mucho más teatro, música, danza, cuentos, títeres, magia y toda otra forma de arte, tanto en Bambú Centro Cultural como en otros locales para la cultura en la ciudad y en nuestro país.



EV: Para el 2022 ya tenemos agenda con el mismo proyecto: En el mes de enero, el reestreno del clásico griego “Edipo rey, la leyenda” bajo la dirección de Edgar Valeriano (su servidor). En los meses de marzo y abril, el XXXII Festival Internacional de las Artes Escénicas Bambú 2022. Una variada programación semanal con trabajos de artes escénicas en nuestra sede en Bambú Centro Cultural, que ya tiene sus puertas abiertas al público. Y antes de la finalización del primer semestre, el estreno de otra obra teatral. Asimismo, se tienen previstas tres giras a nivel nacional y dos por Centroamérica.