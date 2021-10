Instagram borra foto a Ozuna por bullying a su esposa

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El cantante Ozuna fue penalizado en Instagram luego de publicar una fotografía junto a su esposa en el baño.



La famosa red social indicó que se eliminó la imagen por incluir bullying o acoso.



Y es que la fotografía aparece el "negrito ojos claros" tomándose una selfie junto a su esposa, que se encuentra sentada en el retrete y tapándose la cara.

Tras el aviso de que la publicación infringe las normas comunitarias el puertorriqueño escribió: "Que tiene de malo una foto así con mi esposa".



Al parecer al cantante no le importó la advertencia y volvió a subir la instantánea.



"Si no se van a amar así mejor no se amen", escribió bajo la imagen.

Sus seguidores le apoyaron por subir la fotografía nuevamente y aseguran que esa es una verdadera confianza en pareja.