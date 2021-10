¿Quién fue el verdadero responsable de la separación de Los Beatles?

LONDRES, INGLATERRA.- Por años Paul McCartney fue señalado como el principal responsable de la separación de Los Beatles, pero esto podría quedar en el pasado luego que el mismo hablara por primera vez y revelara qué fue lo que pasó.



Según el cantante, fue John Lennon el primero en querer dejar la emblemática banda de rock en la década de los 70.



"Yo no incité la separación (...) ese fue nuestro Johnny", dijo en una entrevista al diario The Guardian.



La confusión y falta de esclarecimiento sobre la separación se debió a que el mánager de la banda les pidió a los miembros que no dijeran nada hasta que concluyeran varios acuerdos comerciales, de acuerdo al relato de McCartney.



Cuando McCartney fue cuestionado sobre su decisión de emprender su propio camino este respondió: "Alto ahí. No soy la persona que instigó la separación. No, no, no. John entró un día a la oficina y dijo: ‘Me voy de Los Beatles’. ¿Eso es instigar la separación o no?".



Y al contrario de lo que se ha dicho por décadas, Paul aseguró que él sí quería seguir en el cuartero porque esa era su vida. "Ésa era mi banda, ése era mi trabajo, ésa era mi vida. Claro que yo quería continuar", sostuvo.



Las declaraciones surgen previo al esperado estreno de la serie-documental de seis horas divididas en tres partes sobre la banda, que está dirigido por Peter Jackson, que narra los últimos meses de la banda.





Vive The Beatles: Get Back, Serie Documental Original Disney+ de tres partes. Disponible el 25, 26 y 27 de noviembre, solo en #DisneyPlus pic.twitter.com/DI95Rc2kdj — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 17, 2021