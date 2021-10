Dante Gebel llama "parásito" a seguidor que lo criticó

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Una nueva polémica salpica al famoso pastor argentino Dante Gebel al decirle parásito a un seguidor que lo criticó a través de redes sociales porque escribió que las personas hacen fila para escuchar su mensaje en la iglesia River Church.



"La gente hace fila desde la madrugada para poder ingresar; llegan desde todo el mundo; Dios nos habla cada semana un mensaje nuevo y renovador; seguimos ayudando al resto del mundo", fue el mensaje que escribió el líder evangélico, sin imaginar que un seguidor le respondería: "No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha".



Fiel a su estilo, Gebel alborotó a todos en Facebook al explicar en un extenso mensaje que las personas que se dedican a criticar son los "parásitos de redes" y los que no hacen nada por el prójimo.

Este fue el comentario del seguidor que desató la reacción de Dante Gebel.



"Aquellos parásitos de ls redes que están frente a un dispositivo móvil sin ayudar (porque no pueden o no quieren) absténganse de escribir: "Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda..." (que es el único versículo que se aprenden de memoria los miserables) porque en ese caso, la Biblia se refiere a las oraciones que hacen para ser vistos o los diezmos que le dan a Dios, poro para ser admirados por hombres. La Biblia es clara en Mateo 5: "Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos", dice un fragmento de su comentario.



Además, el pastor evangélico aclaró, a través de cinco puntos, que él no publica en las redes sociales todo lo que "siembra" con su dinero.



"Por otra parte: 1. Esto no es limosna, es solidaridad; son buena obras. Nunca el Señor nos dirá: "Bien pensado siervo fiel" o lo que es peor: "Bien criticado en las redes"; sino "bien hecho, siervo fiel".



2) Las fundaciones tenemos la obligación (gubernamental y moral) de mostrar públicamente que se hacen con los fondos y el dinero de los que siembran. Lo que Dante Gebel siembra con su dinero personal, nunca lo muestra en redes; pero estos son fondos públicos y somo una iglesia con contaduría transparente.



3) Es buen testimonio mostrar que la Iglesia no se encerró y se quedó de brazos cruzados, epecialmente cuando miles están diciendo: "¿Y dónde está la Iglesia ahora?".



4) El mostrarlo alienta a que otras Iglesias y fundaciones hagan lo mismo.



5) El mostrarlo hace que los que necesitan ayuda nos puedan contactar para solicitar ayuda.



6) Esto se llama "transparencia" para con los donantes de nuestra Iglesia. Así que, mi estimado parásito, si no ayudas con el arca, a menos ten la dignidad de no colaborar con el diluvio".

Hace unos días, el pastor Dante Gebel llamó la atención al decir que en su iglesia son bienvenidas personas de todos los géneros, incluidos los homosexuales.



"Lógico, entran fariseos, que es peor", dijo tajantemente Gebel.