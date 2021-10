"Mi héroe": El hermoso gesto de Orlando Bloom con Katy Perry que dejó a todos enamorados

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Luego de una épica hazaña, el actor Orlando Bloom se ha convertido en el héroe de todas sus seguidoras, pero especialmente el de su esposa, la cantante Katy Perry.

Todo sucedió en el evento Power of Women, organizado por la revista Variety en Los Ángeles, California, al que la famosa pareja acudió este fin de semana.

Durante la ceremonia la artista tenía previsto cantar algunos de sus temas, sin embargo, al empezar uno de ellos expresó que no se sentía cómoda y no dudó en pedir ayuda.

Katy llevaba un increíble conjunto de la firma Schiaparelli que desde la alfombra roja la había hecho lucir espectácular, pero el problema llegó estando una vez en los escenarios. Al subir a la plataforma, la cantante dejó atónitos a los asistentes al decir: "Hola, ¿Orlando me puedes desabrochar el corsé? Está un poco apretado y no puedo cantar".

Lo curioso de la escena es que antes de que la madre de su hija Daysi terminará la frase, el actor de 44 años ya se dirigía hacia las tablas, como si supiera con anticipación lo que le tocaba hacer.

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales, muestran cómo Orlando se dispone a bajar la cremallera con sumo cuidado, no obstante, la artista le advierte que la baje del todo, pues llevaba "una faja aquí dentro".

Tras ayudar a la cantante, el actor no vaciló en darle un cariñoso beso en el hombro, para -posteriormente- regresar a su asiento.

.@KatyPerry got a little help from her fiancé Orlando Bloom before singing at Variety’s ‘Power of Women’ event. ? pic.twitter.com/2mv14A3XPl