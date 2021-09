Mario Ramos: “No se necesita un súper presupuesto para hacer una película bien hecha”

Tegucigalpa, Honduras

“La Condesa”, la esperada película hondureña, llega el 30 de septiembre a los cines de todo el país. Tras su paso por diferentes festivales de cine y debut en el streaming en los Estados Unidos, la producción catracha aterriza en la pantalla grande.



“La Condesa” marca el debut como director de largometraje del periodista Mario Ramos quien previo a ello ha realizado varios cortometrajes y documentales. Ganador de cinco premios Emmy, ha desarrollado su carrera entre Honduras y los Estados Unidos, en donde tuvo la oportunidad de ser el director de producción de Univisión Washington y donde también fundó Casasola Editores, sello editorial que promueve la literatura centroamericana en Estados Unidos.



Para este primer largometraje Ramos se hizo acompañar de un equipo internacional en el que, por supuesto, el talento catracho resaltó con Óscar Estrada a cargo del guión y Ana Martins en la producción junto a reconocidos talentos como David Estrada y Kevin García.

En entrevista exclusiva para diario EL HERALDO, el director habla de las emociones previas al estreno de la cinta y comparte sus planes a futuro en los que, por supuesto, el cine está presente.



¿Cuál fue el desafío de realizar una película como “La Condesa”?

Fueron muchos. Teníamos un bajo presupuesto para la producción y debíamos grabar la película en 15 días. Algunas personas me dijeron que estaba loco y sí, quizá lo estoy, pero lo logramos. También, organizar los tiempos de un equipo, tanto el crew hondureño como los actores y el resto del equipo internacional. Luego, a esto se le sumó que a la mitad del rodaje comenzó la pandemia. Estuvimos apenas a un par de días de que cerraran por completo el estado de Maryland, donde estábamos rodando, así que la película completa fue un desafío de principio a fin, pero lo logramos. Hoy estamos muy felices y orgullosos de compartirla con Honduras.



¿Cuál cree que serán los aportes de esta película a la cinematografía nacional?

Espero que varios, espero, por ejemplo, mostrar que no se necesita un súper presupuesto para hacer una película bien hecha y de calidad. No tenemos que temer a producir algo diferente, es decir que no tiene que ser, necesariamente, un tema local. Asimismo, pensar más allá de las fronteras y realizar coproducciones pensando en que salgan de Honduras, es la mejor manera de mostrar al mundo que aquí también podemos hacer buen cine.



¿Cuál considera que fue el mayor desafío de hacer una película de suspenso, en este su primer largometraje?

Bueno, el desafío es hacer una película, sin importar el género. El hecho de producir un filme y más aún, con una historia compleja, no es fácil. Ahora bien, si es suspenso, comedia, drama, acción o terror es lo de menos, un director capaz te hace cualquier película. Sin duda hay géneros que pueden gustarte más que otros, pero eso es un tema de preferencias.



¿Qué experiencias le deja toda esta aventura? Desde el rodaje, el paso por festivales y ahora su estreno en cine.

Muchas. Sin duda desde que comenzó toda esta aventura mi visión ha cambiado y he aprendido muchísimo, y hablo no solamente de cine, producción, promoción, distribución, festivales y todo este mundo, sino también de la experiencia de trabajar con gente maravillosa de diferentes culturas, con mucho talento y aprender de ellos.

Lo lindo de esto es que nunca dejamos de aprender. Cada producción es diferente y te dejará una nueva experiencia. Cada proyecto trae consigo lo suyo, por eso nunca se deja de crecer.

El director afirma que grabar “La Condesa” le dejó muchas satisfacciones en su carrera.





¿Qué espera del estreno de “La Condesa” en Honduras?

Espero que guste por supuesto, pero sobre todo el apoyo del público hondureño yendo a las salas de cine y viviendo la experiencia, disfrutando tanto como lo hice yo al producir “La Condesa”.



Después de este estreno, ¿cuáles son los proyectos en los que estará enfocado?

Bueno, después del estreno en Honduras espero que podamos presentarla en otros países, por lo pronto sigue República Dominicana y posiblemente Perú, pero estamos en eso, viendo la ruta que tomaremos. Sobre nuevos proyectos, ya tengo un par de guiones en revisión y es muy posible que la próxima película se produzca completamente en Honduras.