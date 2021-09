Belinda defiende su relación con Nodal: 'No me importa lo que digan'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Belinda se pronunció ante las críticas recibidas desde hace un año por su relación con el sonorense Christian Nodal y dejó claro que lo más importante es su felicidad.

Durante una entrevista para la revista Caras, la también actriz contó que ya no le afectan los malos comentarios. “No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz. Comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedármela para mí”, expresó.

La relación ha estado en el ojo del huracán no solo por las polémicas generadas por amores pasados sino por rumores de un posible embarazo, matrimonio secreto y hasta una ruptura.

Sin embargo, los famosos eliminaron todas las teorías al presentarse juntos en Los Premios Billboard 2021. Además, los gestos y romanticismos durante la gala confirmaron que su relación va viento en popa.

Críticas

Tras oficializar su relación en agosto de 2020, Nodal y Belinda recibieron fuertes críticas de los internautas, quienes acusaban a la intérprete del 'Sapito' de solo buscar el dinero del cantante regional.

Los comentarios se disiparon, pero la propuesta de matrimonio de Nodal hacia la famosa revolvió a los 'haters', quienes resultaron sorprendidos por los detalles que trascendieron como el costo del anillo de compromiso así como el restaurante de lujo que rentó el cantante para hacerle la propuesta a la famosa en España, misma que aceptó sin vacilar.

“Siempre es bueno renovarse emocional, profesional y físicamente. Debemos trabajar por estar siempre en nuestro mejor momento, en nuestra mejor etapa”, manifestó Belinda.

Nodal ante las críticas

Por su parte, Christian Nodal ha dicho que Belinda es la mujer que ama y "lo que digan los demás me vale madre. Yo estoy bien contento".

Agregó que "al final de cuentas yo creo que la gente no entiende que somos seres humanos y (que) el poder de las palabras hiere. Al final del día estamos en este medio y tristemente es lo que toca aceptar y actualizarse en esta nueva realidad”.

El joven de 21 años también lamentó que las principales atacantes en redes sociales suelen ser mujeres. “La verdad es que sí me molesta. Es una mujer y es increíble ver los comentarios de hombres hablando así de una mujer y pues es la mujer que yo amo, me duele. Y (también hay) mujeres hablando pésimo de otras mujeres, se me hace feísimo".

