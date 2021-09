Mila Kunis habla sobre sus verdaderos hábitos de higiene

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Mila Kunis causó polémica junto a su esposo Ashton Kutcher tras revelar que no se bañaban todos los días y que tampoco obligaban a sus hijos a hacerlo.



La pareja aseguró que ellos consideraban tomar una ducha con jabón cuando ellos y sus retoños estaban realmente sucios o cuando ya se les notaba.



La famosa aseguró que ese hábito era normal en ella ya que tuvo una precaria infancia en la que no le era posible ducharse a diario y menos con agua caliente.



Fue en el programa de Ellen DeGeneres que la actriz aclaró que sí se baña todos los días, pero que no siempre se lava su cabello.



"La conversación acabó desembocando en nuestros hábitos de higiene y empezamos a hablar de que no siempre bañábamos a nuestros hijos a diario. A ver, yo me ducho todos los días, pero no me lavo el pelo a diario. No creo que sea necesario", manifestó.

"Mi intención es bañar a mis hijos todos los días, por supuesto. De hecho ya me levanto con esa idea: 'Tengo que bañar a mis niños'", comentó.



Asimismo, bromeó con Dwayne "The Rock" Johnson y su higiene: "Por lo visto The Rock se ducha cuatro veces al día. ¡Felicidades, The Rock, ya sabemos que te duchas! Mis hijos también están en contacto con el agua todos los días, de una forma u otra".



En la misma entrevista que causó polémica por los hábitos de baño, su esposo, Ashton Kutcher, aseguró que el no usa jabón a diario, pero sí lava su axilas y entrepierna todos los días.