Britney Spears sobre sus documentales: "mucho de lo que ahí se dice no es cierto"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Britney Spears, que enfrenta una batalla legal porque su padre termine con la tutela, reaccionó en las redes sociales sobre los documentales que supuestamente narran lo vivido en los últimos años.



Aunque la artista no especificó a qué documental se refería, aseguró que "mucho de lo que ahí se dice no es cierto".



La cantante, también pidió que utilizaran un lenguaje más elegante para tratar sobre su vida y de paso pidió usar imágenes más favorecedoras.



"De verdad que estoy tratando de desvincularme de tanto drama: en primer lugar todo esto hace referencia al pasado. Número 2: ¿podríamos hacer que los diálogos fueran un poco más elegantes? Número 3: guau, han usado el mejor material gráfico que tenían sobre mí... ¿Qué puedo decir? ¡Gran esfuerzo!", comentó.

Vea aquí: Britney Spears: ¿qué pasa con sus hijos en medio de su batalla legal?

Spear acompañó el post con un video de ella bailando en un traje blanco y aseguró que ese es el color de los nuevos comienzos.

Son tres los documentales que están por estrenarse en el mundo: "Britney vs Spears" que se verá en Netflix; "Toxic: Britney Spears' Battle for Freedom" que es de CNN y "Controlling Britney Spears" que fue hecho por The New York Times y donde se reveló que sus padre la espiaba hasta en su habitación y tenía extrema vigilancia sobre ella.



Sin embargo, la publicación causó polémica en su propia red social, y no por su "reproche" sino porque los seguidores de la intérprete de "Baby one mor time" aseguran que no se trata de ella porque el post fue borrado en dos ocasiones.

Mire aquí: Las 10 cosas que Britney Spears no puede hacer a causa de estar bajo tutela de su padre



Los documentales salen días antes de que Britney regrese a la corte este 29 de septiembre a la espera de que la jueza remueva a su padre como su tutor para poder decidir ella sobre su vida.