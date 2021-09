El Juego del Calamar: ¿Qué pasa si llamas al número de la tarjeta?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Juego del Calamar, la serie número uno de Netflix, ha causado revuelo en las últimas semanas por su increíble y envolvente trama. Sin embargo, una de las curiosidades que ha llamado la atención de los internautas es el número de teléfono que aparece en la tarjeta de invitación al 'concurso', mismo que resultó siendo de una persona en la vida real.

Resulta que la producción de la serie en tendencia añadió en la tarjeta de invitación un número de ocho dígitos que pertenece a un ciudadano coreano desde hace diez años. El hombre reportó haber recibido cerca de cuatro mil llamadas el 23 de septiembre, según el portal Money Today.

Cabe mencionar que El Juego del Calamar se estrenó el pasado 17 de septiembre y se estima que los suscriptores habrían intentado llamar al número que salía en la cinta para corroborar su existencia, pero con lo que no contaban es que realmente fuera de una persona común y corriente.

“Después de que se hizo popular El juego del calamar, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendido”, expresó el propietario.



“Es molesto al punto que la gente timbra sin importar si es de madrugada. Mi celular se apaga al mediodía porque la batería se agota con tantas llamadas. Al inicio no sabía por qué pasaba eso, pero mi amigo me contó que mi número había aparecido en la serie”, agregó para el portal asiático.

Quejas

La persona afectada se quejó por sucedido ante Dong-hyuk Hwang, creador de la serie. Además, solicitó a los fanáticos de la producción coreana que no le llamaran más, pues su teléfono presentó diversas fallas por la acumulación de llamadas a cada segundo.

Por su parte, Netflix y la productora Cyron Pictures manifestaron que se encuentran al tanto de lo sucedido y que están tratando de resolver el inconveniente generado.



Es importante resaltar que el descuido de Netflix estaría violando el artículo 59 de la Ley de protección de datos personales de Corea del Sur. Sin embargo, no es posible estimar en cifras la indemnización que recibirá el afectado por este error.

Temática

El Juego del Calamar trata sobre un grupo de personas con problemas económicos, quienes deciden participar en un concurso para convertirse en millonarios. El reto parece sencillo, pues solo deben pasar seis juegos infantiles con éxito, pero cualquier error les costaría la vida.

