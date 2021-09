Enrique Guzmán demandará a su nieta Frida Sofía en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de las acusaciones de Frida Sofía sobre el supuesto abuso sexual sufrido por su abuelo, Enrique Guzmán, el famosos actor y cantante responderá con una demanda.



Según reveló el mismo Guzmán en el programa Ventaneando, tiene "luz verde" de parte de su hija Alejandra para demandar a su nieta.



"(Tengo luz verde) para proceder contra la niña (...) porque es muy difícil, como están las cosas, que cualquier señora o mujer (sale y ) ahora todo el mundo dice 'ah, a mí también, yo también fui, a mi también me hicieron' y se agarran de un montón de cosas que a la mejor son ciertas para algunas personas. En mi caso, no es cierto", comentó.



Agregó: "Y como (Frida Sofía) no tiene cómo comprobarlo, entonces hay que proceder contra ella en Estados Unidos. Ya puedo, con el permiso de Alejandra, ya puedo proceder contra ella. El problema es que a ella se le va a voltear el asunto porque lo voy a hacer en Estados Unidos".

Enrique se abstuvo de revelar por qué cargos demandará a Frida Sofía.



El artista dijo que no le hubiera gustado verse involucrado en una situación como esta, pero aseguró que se ha visto orillado por los señalamientos que ha hecho su nieta contra él.



Frida demandó a su abuelo en México por abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar. En estos últimos dos delitos incluyó a su mamá.



"Desgraciadamente sigue siendo mi nieta", señaló. "Todas las declaraciones que ha hecho son equivocadas, son mentiras. Parece que le compró una exclusiva (Gustavo Adolfo Infante) y a ella se le hizo fácil decir que este era el asunto para defenderse", comentó.



El roquero dijo que sí podría perdonar a su nieta por sus declaraciones "No sé cómo, de eso estamos adelantando mucho. Por lo menos para mí, a mí me ha lastimado mucho la situación, me ofende, estoy ofendido. Pero me han ofendido mucho muchas veces".

