Casa Matersant: una muestra de inspiración y consciencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Casa Matersant, un espacio creativo de arte, diseño de productos y de interiores, se presenta por primera vez en Honduras bajo un concepto de unidad, respeto e inspiración.



Fundada por los hermanos Alexa Maithe y Saint Germain, la propuesta se encarga de ofrecer piezas únicas, elaboradas según exigencias y gustos, y de forma empática con el medio ambiente. “Todo lo hacemos de forma consciente, porque es importante para nosotros no abusar de la madre naturaleza. Producir en masa es como un ataque a ella. Entre la pandemia y el cambio climático... ya suficientes mensajes tenemos todos para dejar de actuar así”, contextualizó Saint.



Por su parte, poder unificar el talento de Centroamérica mediante la participación de artistas de cada país es un sueño para ambos. “Queremos ser la casa que los albergue y exhiba sus productos para ponerlos a la venta. Crear exhibiciones donde haya una narrativa, una temática clara con la que podamos despertar a la sociedad centroamericana, porque al final hay tanta gente talentosa y con mucho que decir acá. Unificarnos, porque juntos somos mucho más fuertes y causamos más movimiento”, comentaron.



Para Alexa, su fuente de inspiración es la madre naturaleza. “Las plantas medicinales, la comunicación con nuestros ancestros, estados de meditación e introspección pura, con el corazón abierto. El momento en que yo pinto es una comunicación directa con Dios, con el universo, y al final eso se refleja en cada obra que hago”.



Mientras que para Saint, el origen de su arte está en la belleza. “Yo tengo mi gusto personal de lo que considero bello, y me gusta mostrárselo a la gente de diversas maneras, desde los hongos hasta el moho o un mono colgando. Todo puede tener un tipo de belleza si uno decide verlo de esa manera”, comenta.



Trabajo continuo

La mayoría de las obras fueron elaboradas en sinergia, exclusivamente para esta muestra. “Durante el montaje hubo mucho trabajo de enmarcado, maquetización, confección, producción, artesanato, etc. Desde que nos dijeron ‘tienen el espacio’, trabajamos día y noche por dos semanas sin parar para poder unificar todo de modo que tuviera un sentido y un propósito”, contó Saint.





Contacto Encuentre más informa-ción de esta iniciativa artística en el Instagram @casamatersant.



Ambos aseguran darle la oportunidad a los artesanos con el fin de crear un producto 100% hondureño. “Estamos felices de poder hacerlo en nuestro propio país y que tengamos gente que de verdad trabaja nítido, responsable, puntual y con amor, comenta Alexa. “Al final estamos inyectando nuestro granito de arena a la economía de estas personas, que a través de este tipo de proyectos pueden obtener más diversificación”, complementa Saint.



La exhibición debut de Casa Matersant estará vigente en el tercer nivel del centro comercial La Galería, ubicado en Las Lomas, hasta el próximo 11 de noviembre. “Invitamos a las personas a que vengan, la conozcan, tomen inspiración, se diviertan y traten las piezas con delicadeza. Pero sobre todo a que cada uno de nosotros, como nueva generación, desarrollemos esa nueva manera de conectarnos con nosotros mismos”, concluye Alexa.