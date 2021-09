¿Quién es Inés Gómez Mont y por qué hay una orden de aprehensión en su contra?

Inés Gómez Mont ni su esposo no se han presentado ante las autoridades. Foto: Instagram

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Inés Gómez Mont no solo es uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana, también es una de las presentadoras más cotizadas, sin embargo ahora es buscada por las autoridades junto a su esposo Víctor Álvarez Puga.



Comenzó su carrera a los 15 años cuando su padre le pidió a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TvAzteca, que la sumara a un proyecto para que se convenciera lo difícil que era cumplir su sueño de estar en la pantalla.



La actuación era lo que quería hacer, pero las largas horas de trabajo, sumado a sus deberes en la escuela le hicieron darse cuenta que no era lo que quería para ella.



Después comenzó una carrera en el periodismo, por lo que aprendió a redactar, hacer voces, sumarse a una cabina. calificar contenidos que aparecían en la pantalla. Con un tiempo ejerciendo su labor, Pati Chapoy la invitó a sumarse al programa "Los 25 Más" donde logró mucho experiencia.



Pero fue en el programa "Ventaneando" donde logró su mayor éxito y lo que la volvió muy popular en la televisión. Por su trabajo fue enviada al Mundial de Fútbol de Alemania en 2006, a Juegos Olímpicos y el Super Bowl.



Años más tarde, luego de renunciar a TvAzteca para dedicarse a us hijos, apareció a Televisa en el programa "Cuéntamelo Ya!". Este programa también lo abandonó para dedicarse a su familia y someterse a una operación.

Lavado de dinero

Sin embargo, todo el éxito que acumuló por años se ha visto empañado tras que a principios de septiembre del 2021 se girara una orden de aprehensión en su contra y su esposo por el delito de enriquecimiento ilícito.



Además, aseguran que es parte de un grupo selecto de amigos de Juan Collado, por lo que podrían también ser señalados por fraude.



Varios medios mexicanos aseguran que en junio las autoridades le otorgaron un amparo tras haber sido acusada de realizar operaciones con recuros de procedencia ilícita.



De igual forma, se dice que Gómez Mont también evitó un juicio por evasión fiscal al pagarle a Hacienda más de 10 millones de pesos mexicanos por contribuciones.



Los problemas legales de la presentadora comenzaron en 2016 cuando sus ingresos eran superiores a los que reportó en su declaración de Impuestos Sobre la Renta.



Posteriormente, en 2018, Inés buscó llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con ayuda del Órgano Administrativo Desconcertado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR.



Fue en 2019 que la abogada de la pareja, Jacqueline Cruz, informó que estaban siendo investigados por lo seguirían el proceso necesario para dar por concluido este problema.



De acuerdo con Animal Político, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene un informe que indica que la pareja salió de México desde hace varios meses, por lo que estarían en calidad de prófugos.



Ante esta situación, la fiscalía estaría pidiéndo a la Interpol que libere una ficha roja para Inés y su esposo por el delito de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.