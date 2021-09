Netflix: Lanzan tráiler oficial de la tercera temporada de You

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "La nueva peligrosa obsesión de Joe", así se tituló el tráiler oficial de la tercera temporada del thriller de Netflix: You.



Fue a inicios de septiembre cuando se confirmó la fecha de estreno en la plataforma de streaming, donde se reveló que Love Queen y Joe Goldberg tendrían un hijo varón.



"En mi historia de medios este es el momento en que más temor he sentido", se escucha decir a Joe mientras muestra a Love cargando a su bebé.



En el avance de la historia se ve que el asesino de Beck no ha dejado sus obsesiones con mujeres y en esta ocasión se trata de su nueva vecina en los suburbios a los que se mudó tras la muerte de Forty, el hermano de Love.

"Joe y Love, ahora casados ​​y criando a su bebé, se han mudado al agradable enclave de Madre Linda en el norte de California, donde están rodeados de emprendedores tecnológicos privilegiados, mamás blogueras críticas y biohackers famosos de Instagram", se lee en el logline oficial de la tercera temporada.



Agrega: “Joe está comprometido con su nuevo papel como esposo y padre, pero teme la impulsividad letal de Love. Y luego está su corazón. ¿Podría la mujer que ha estado buscando todo este tiempo vivir en la casa de al lado? Salir de una jaula en un sótano es una cosa. ¿Pero la prisión de un matrimonio perfecto con una mujer que conoce tus trucos? Bueno, eso será un escape mucho más complicado ".



La serie se estrenará el próximo 15 de octubre y traerá un nuevo elenco.