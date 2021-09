Life is Strange un juego de emociones

Tegucigalpa, Honduras

Life is Strange con su poderosa narrativa se convirtió en una de las grandes sorpresas de la pasada generación, tras su precuela Before the Storm ahora llega el turno de True Colors la nueva apuesta en esta saga publicada por Square Enix.



Deck Nine, estudio responsable de la precuela Life is Strange: Before the Storm, ha puesto las emociones al frente de Life is Strange: True Colors, la nueva entrega para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (a finales de año), Google Stadia y PC.

Life is Strange: True Colors llega con una nueva protagonista Alex Chen quien tendrá que desvelar oscuros secretos con sus poderes sinestésicos.

La historia nos lleva a conocer a Alex Chen quien vive en Haven Springs, un tranquilo pueblo en la montaña donde todos los habitantes se conocen y ella no tarda en integrarse plenamente. Nuestra protagonista tiene el poder de la empatía, una habilidad sobrenatural que puede sentir, absorber y manipular los sentimientos intensos de los demás, este don o maldición lo percibe de forma sinestésica, como auras de colores.



Toda su vida ha luchado con esto, el problema radica cuando Alex Chen se verá inmersa en un misterio al investigar la muerte de su hermano, que ha fallecido aparentemente a causa de un accidente.

Mediante cinco capítulos y unas doce horas de duración total, nuestras decisiones nos llevarán a diversos finales, en los que se decidirá el destino de la protagonista y aquellos que la rodean.

Con respecto a la jugabilidad, al tratarse de un juego narrativo no es demasiado complejo en el plano jugable. No necesitaremos tener una gran habilidad a los mandos para completar Life is Strange: True Colors, algo que convierte al título en uno muy accesible para cualquier tipo de jugador.

En cuanto al apartado gráfico, Life is Strange: True Colors ha mejorado notablemente respecto a anteriores entregas. La clave ha sido utilizar la tecnología de captura de movimientos de forma íntegra, lo que se traduce en animaciones, especialmente faciales, mucho más naturales.

El aspecto gráfico luce mejor que nunca gracias a la potencia de la nueva generación.



Los personajes de Life is Strange nunca habían expresado tanto sin necesidad de decir palabras. Además de aprovechar la potencia de la nueva generación de consolas.

Con respecto al sonido, la banda sonora está a cargo de Angus & Julia Stone, temas originales de mxmtoon y Novo Amor, y canciones con licencia de Gabrielle Aplin, Phoebe Bridgers y Fenne Lily, entre otros artistas.

Life is Strange: True Colors, Deck Nine ha recreado con certeza la fórmula de los juegos de Dontnod. Mejorando sobre todo el apartado gráfico. Life is Strange: True Colors desarrolla una historia repleta de matices, que trata temas adultos de forma responsable y nos permite explorar las emociones, le falta pulir algo el juego pero es una delicia jugarlo.