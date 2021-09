Reina Isabel II rinde homenaje a las víctimas de las Torres Gemelas  

LONDRES, INGLATERRA.-La reina de Inglaterra, Isabel II, rindió este sábado un homenaje a las víctimas y supervivientes de los atentados yihadistas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en un mensaje dirigido al presidente Joe Biden.



"Tengo en el pensamiento y en mis oraciones - y las de mi familia y de todo el país- a las víctimas, los supervivientes y las familias afectadas, así como a los primeros que intervinieron y al personal de rescate", dijo Isabel II con motivo de la conmemoración del 20º aniversario de los atentados perpetrados por Al Qaeda.

La soberana, de 95 años, también rindió "homenaje a la resistencia y la determinación de las comunidades que se unieron para reconstruir" tras los atentados, los más mortíferos de la historia con unos 3.000 muertos, incluyendo a 67 británicos.



El himno estadounidense sonó durante el cambio de guardia en el castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, a donde Isabel II se retiró durante la pandemia.

Isabel II visitó en 2010 la "zona cero", el lugar de los atentados contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, y se reunió con familiares de las víctimas, antes de inaugurar un monumento a las víctimas británicas.



Esta visita quedó "grabada en su memoria", dijo el sábado.

The Queen’s message to the President of the United States on the 20th anniversary of the attacks on 11th September 2001. pic.twitter.com/jsdH4X50Ao